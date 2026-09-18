Novo estudo do IMDS compara 228 indicadores de todos os estados brasileiros para apoiar decisões eleitorais

Uma nova ferramenta de análise de dados, lançada nesta quinta-feira (17), oferece um panorama detalhado de 228 indicadores sociais e econômicos que compõem a realidade dos 27 estados brasileiros.

O Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social (IMDS) apresentou um levantamento abrangente que organiza informações essenciais sobre o Brasil. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o projeto visa fornecer contexto para o debate público.

Os dados estão divididos em 12 eixos temáticos, que incluem temas como atividade econômica, saúde, educação e mercado de trabalho. A proposta é auxiliar na compreensão das trajetórias de cada unidade da federação.

A iniciativa, chamada IMDS – Eleições: Panorama Estadual, busca oferecer elementos para uma análise mais precisa das realidades locais. Abaixo, detalhamos como esses indicadores revelam os contrastes do país.

Educação e saúde sob a lente dos indicadores

No setor da educação, o estudo destaca variações significativas entre os estados. No Ceará, o percentual de alunos do 2º ano do ensino fundamental com nível adequado de proficiência em leitura saltou de 44,9%, em 2021, para 72,1%, em 2023.

Em contrapartida, os dados para Alagoas mostram uma estabilidade no mesmo período, passando de 30% para 30,7%.

Na área da saúde, o levantamento aponta um aumento na taxa de casos de tuberculose entre 2020 e 2025. No Rio de Janeiro, o índice subiu de 79,3 para 99,3 casos por 100 mil habitantes, enquanto no Rio Grande do Sul passou de 53,8 para 69,8.

Discrepâncias regionais e o cenário nacional

A comparação entre os estados evidencia uma clara divisão regional no Brasil. O estudo aponta a existência de dois blocos, separando as regiões Norte e Nordeste daquelas situadas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Sobre a extrema pobreza, o ranking é categórico, sendo que todos os nove primeiros colocados entre os estados com maior proporção de pessoas com renda domiciliar per capita abaixo da linha de pobreza estão nas regiões Norte e Nordeste.

Objetivo da ferramenta para o ciclo eleitoral

Segundo Paulo Tafner, presidente do IMDS, a intenção do painel não é criar uma classificação única. O objetivo é oferecer suporte para que o eleitor verifique se um problema é recente ou persistente em seu estado.

A ferramenta permite avaliar se o desempenho de um governo é um fato excepcional ou se faz parte de uma trajetória histórica. O contexto é visto como essencial para discussões mais qualificadas durante o atual ciclo eleitoral.

Perguntas Frequentes

O que é o IMDS – Eleições: Panorama Estadual? É uma iniciativa que reúne 228 indicadores de todas as 27 unidades da federação para oferecer dados comparativos sobre gestão e desenvolvimento social.

Quais áreas são cobertas pelos indicadores? O estudo abrange 12 temas, incluindo ambiente de negócios, assistência social, atividade econômica, educação, habitação, saúde e segurança.

O estudo cria um ranking definitivo dos estados? Não, o presidente do IMDS afirma que a ferramenta serve para oferecer contexto e análise, não para produzir uma classificação única ou simplista das realidades estaduais.

Qual a principal diferença regional apontada? O levantamento evidencia uma discrepância entre os estados do Norte e Nordeste e os do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, notada especialmente em indicadores de renda e pobreza.

Por que o instituto lançou essa ferramenta agora?