Enviados dos EUA chegam a Kiev após encontro com Putin em Moscow

Steve Witkoff e Jared Kushner chegaram a Kiev após negociações com Putin; Casa Branca diz que discutiram ‘planos substantivos’ e que um anúncio é esperado nas próximas semanas

Dois enviados dos Estados Unidos, Steve Witkoff e Jared Kushner, chegaram a Kiev neste domingo após se reunirem em Moscow com o President russo Vladimir Putin, informou a BBC.

Segundo a Casa Branca, os enviados ‘discutiram planos substantivos para os próximos passos’, mas não foram divulgados detalhes; a mesma autoridade afirmou que um anúncio é esperado nas próximas semanas.

Negociações e deslocamento

Os encontros em Moscow ocorreram no sábado e, segundo a mídia estatal russa citada pela BBC, duraram cerca de três horas e foram realizados a portas fechadas na residência oficial de Putin.

A reportagem observa que não está claro como Witkoff e Kushner viajaram de Moscow para Kiev, já que o espaço aéreo ucraniano permanece fechado desde o início da invasão em fevereiro de 2022.

Declarações e reações

Enquanto os enviados americanos negociavam no Kremlin, o President ucraniano Volodymyr Zelensky declarou que ele e sua equipe estavam 'prontos para a conversa' e que buscavam aproximar o fim da guerra, sinalizando a necessidade de garantias de paz e segurança e de trabalho coordenado e realista.

O conselheiro de Putin, Yuri Ushakov, descreveu os encontros como ‘construtivos, extremamente francos’ e afirmou que, além do tema ucraniano, foram discutidas questões econômicas e potenciais projetos russo-americanos. Ushakov também afirmou que houve menção aos ‘avanços tangíveis’ do exército russo no campo de combate e à necessidade de tratar as raízes do conflito.

Ataques e defesas durante a escalada

Apesar das negociações, combates e ataques aéreos continuaram. A BBC relatou que, na noite anterior, as forças russas e ucranianas trocaram ataques: a Ucrânia confirmou ter atingido um refinaria de petróleo, um aeródromo e dois sistemas de defesa aérea.

O Ministério da Defesa da Ucrânia disse ter atacado o refinaria de Ryazan, que supostamente abastece o exército russo, e um aeródromo em Rostov-on-Don. Mais cedo, a Força Aérea ucraniana informou que a Rússia lançou 108 drones de longo alcance e pequenos mísseis de cruzeiro; as defesas ucranianas derrubaram 82 drones e seis mísseis, mas 11 localidades foram atingidas e destroços caíram em outros sete locais.

Pontos ainda incertos

O conteúdo exato das ‘planos substantivos’ mencionados pela Casa Branca não foi detalhado. Fontes citadas na matéria descrevem comentários amplos e positivos de ambas as partes, mas sem especificar medidas concretas ou acordos assinados.

Segundo a BBC, Putin e Zelensky haviam concordado em suspender ataques aos respectivos centros administrativos — as capitais — por três dias, mas os relatos também registram continuação de ações militares em outras frentes.

Mais informações e eventuais anúncios formais foram anunciados como possíveis nas próximas semanas, conforme a Casa Branca.