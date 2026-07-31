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Erika Januza e Arlindinho: atriz desabafa sobre fim do namoro

Erika Januza e Arlindinho: atriz desabafa sobre fim do namoro

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Erika Januza e Arlindinho: atriz desabafa sobre fim do namoro
1 de 4 Erika Januza — Foto: Reprodução/Instagram

No programa, Erika abriu o coração sobre o término conturbado: “Nesta semana, minha vida virou um caos, não por obra minha, mas talvez por obra da minha sensibilidade de acreditar no amor, porque a responsabilidade do que eu estou sentindo agora e de tudo que aconteceu não é minha”, começou ela, citando os últimos desdobramentos após o fim do relacionamento.

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Corinthia Mes

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