Erika Januza e Arlindinho: atriz desabafa sobre fim do namoro

No programa, Erika abriu o coração sobre o término conturbado: “Nesta semana, minha vida virou um caos, não por obra minha, mas talvez por obra da minha sensibilidade de acreditar no amor, porque a responsabilidade do que eu estou sentindo agora e de tudo que aconteceu não é minha”, começou ela, citando os últimos desdobramentos após o fim do relacionamento.