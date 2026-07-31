Três mulheres são presas após furto de milho em propriedade rural no Paraná

Três mulheres foram presas em flagrante no fim da tarde de quinta-feira (30), suspeitas de furtar milho de uma propriedade rural localizada às margens da PR-281, na Vila Rural, em São Jorge d’Oeste.

Produtor flagrou a ação

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por um agricultor que percebeu a movimentação das suspeitas em sua lavoura. Ao notarem a presença do proprietário, elas fugiram em direção a uma área de mata.

Os policiais iniciaram buscas na região e montaram um cerco para localizar as envolvidas.

Suspeitas foram encontradas na mata

Durante a ação, as mulheres desobedeceram às ordens de abordagem e tentaram se esconder em meio à vegetação. Elas acabaram localizadas e abordadas nas proximidades de uma estrada rural.

Com as suspeitas, a PM apreendeu sacolas utilizadas para transportar os produtos furtados, aparelhos celulares e um facão que teria sido deixado no local da ação.

Milho já havia sido separado

Na lavoura, os policiais encontraram uma grande quantidade de milho já colhida e acondicionada em sacas e montes, pronta para ser retirada da propriedade.

Diante da situação e da manifestação do proprietário em representar criminalmente contra as envolvidas, as três mulheres receberam voz de prisão e foram encaminhadas, juntamente com os objetos apreendidos, à 12ª Central Regional de Flagrantes para os procedimentos da Polícia Judiciária.