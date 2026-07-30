PAI É FLAGRADO AGREDINDO FILHO CADEIRANTE EM CONDOMÍNIO E ACABA PRESO

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança agredindo o próprio filho, que é cadeirante, em um condomínio localizado no bairro do Bessa, em João Pessoa (PB). As imagens, registradas durante a madrugada de quarta-feira (29), mostram o pai desferindo agressões contra a vítima, causando revolta nas redes sociais.

O agressor foi identificado como Antônio Sena, suboficial da Marinha. Após a repercussão do vídeo, ele se apresentou na delegacia acompanhado do filho para prestar esclarecimentos. Orientado pela defesa, Antônio preferiu não conceder entrevista à imprensa.

Inicialmente, após prestar depoimento, o homem foi liberado. Com o avanço das investigações, a Polícia Civil segue apurando o caso para esclarecer as circunstâncias das agressões e tomar as medidas cabíveis.

Moradores do condomínio relataram que o suspeito já teria histórico de conflitos no local, com denúncias de ameaças e intimidações, além de relatos de que costumava andar armado. Essas informações ainda serão investigadas pelas autoridades.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima nem sobre a adoção de medidas protetivas.

📢 Divulgue sua empresa no Ubiratã Online! Espaços com preços especiais. WhatsApp: (44) 9 9142-1743.

📩 Envie fotos, vídeos, denúncias ou sugestões de pauta pelo WhatsApp: 📲 (44) 9 9925-5244

👉 Siga: @ubirataonline_oficial

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes