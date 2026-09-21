Escolas privadas do DF fora dos locais de votação terão aulas normais nas sextas-feiras das eleições

Governo do Distrito Federal ajusta decreto para permitir que escolas particulares sem seções eleitorais mantenham o calendário acadêmico normal durante o período de votação.

O governo do Distrito Federal (GDF) realizou uma alteração importante no decreto publicado no dia 11 de setembro, que inicialmente previa a suspensão das aulas na rede de ensino. A medida afeta diretamente as datas de 2 e 23 de outubro, que antecedem o primeiro e o segundo turno das eleições deste ano.

Com a nova determinação, as escolas privadas que não forem requisitadas para funcionar como locais de votação deverão manter o funcionamento regular. Isso significa que as atividades escolares e as aulas seguirão o cronograma estabelecido por cada instituição, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

A mudança foi oficializada por meio de publicação no Diário Oficial do DF nesta segunda-feira (21). A decisão visa flexibilizar a rotina educacional, separando as instituições que possuem logística eleitoral daquelas que não serão impactadas pela infraestrutura necessária para o pleito.

Diferenciação entre escolas públicas e privadas

É importante destacar que a regra não se aplica a toda a rede de ensino da mesma forma. As escolas públicas do Distrito Federal permanecem com as aulas suspensas nos dias 2 e 23 de outubro, independentemente da função eleitoral. O mesmo vale para as unidades particulares que, por sua vez, foram designadas como locais de votação.

Caso não haja a realização de um segundo turno nas eleições, a medida de suspensão prevista para o dia 23 de outubro será automaticamente cancelada. Já no caso específico das creches, o governo informou que as atividades seguem sem qualquer tipo de alteração em seus cronogramas habituais.

Reposição de aulas e diretrizes

Sobre a necessidade de repor o conteúdo pedagógico perdido na rede pública, o GDF determinou que as escolas devem seguir rigorosamente as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Estado de Educação. O órgão será o responsável por organizar o calendário de compensação para os alunos da rede pública.

Para as instituições de ensino privadas que precisarem suspender as atividades por serem locais de votação, a reposição das horas-aula fica a critério de cada unidade. As escolas terão autonomia para definir como organizarão o cumprimento da carga horária, desde que respeitem as normas vigentes.

Perguntas frequentes (FAQ)

Todas as escolas privadas terão aulas nos dias 2 e 23 de outubro? Não, apenas as escolas privadas que não forem utilizadas como locais de votação terão aulas normais.

O que acontece com as escolas que serão locais de votação? As escolas, tanto da rede pública quanto da privada, que forem requisitadas como locais de votação, continuam com as aulas suspensas nas datas citadas.

As creches também terão aulas suspensas? Não, as atividades nas creches permanecem sem qualquer alteração durante o período eleitoral.

Como será a reposição de aulas na rede pública? A reposição das horas-aula na rede pública deve seguir obrigatoriamente as diretrizes da Secretaria de Estado de Educação do DF.

A regra para o dia 23 de outubro é definitiva? Se não houver segundo turno nas eleições, a medida de suspensão das aulas será cancelada para o dia 23 de outubro.