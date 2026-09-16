Família de Charlie Kirk alega ‘falhas impressionantes’ de autoridades de Utah antes de assassinato

Notificação de ação apontou que Utah Valley University e autoridades teriam ignorado ameaças e deixado evento vulnerável; documento foi protocolado em 9 de setembro

A família do ativista conservador Charlie Kirk afirmou, em notificação legal apresentada em 9 de setembro, que uma série de “stunning failures and reckless decisions” (“falhas impressionantes e decisões imprudentes”), atribuídas à Utah Valley University (UVU) e a autoridades locais e estaduais de Utah, teriam contribuído para o assassinato de Kirk durante um evento no campus em 2025, segundo BBC publicada em 16 de setembro de 2026.

O documento, informado pela BBC, alega que o evento da Turning Point USA não foi adequadamente protegido ou monitorado, o que tornou Kirk um alvo vulnerável. Kirk, então com 31 anos, falava para milhares de pessoas no pátio da universidade quando foi atingido por um atirador posicionado em um telhado.

Principais alegações da família

De acordo com a notificação, a família acusa a universidade e outras Parties de terem falhado em realizar uma avaliação de segurança significativa antes do evento, de não ter designado policias em número suficiente e de não dispor de uma ambulância no local. O documento também afirma que alertas sobre a necessidade de proteger os telhados ao redor do pátio foram ignorados.

O texto judicial afirma ainda: “Placing a politically controversial figure like Charlie Kirk in an outdoor event in the quad surrounded by tall buildings and other elevated observation platforms is accurately described as walking him into a fishbowl” (“Colocar uma figura politicamente controvertida como Charlie Kirk em um evento ao ar livre no pátio cercado por prédios altos e outras plataformas elevadas de observação pode ser descrito como colocá‑lo em uma ‘aquário'”), segundo a notificação citada pela reportagem.

Resposta da universidade e situação judicial

Tyler Robinson, de 23 anos, foi acusado de atirar em Kirk a partir de um telhado. Ele nega as acusações de homicídio qualificado — crime sujeito à pena capital no estado — e outras seis acusações, de acordo com a BBC. Procuradores pediram a pena de morte. Robinson deve comparecer ao tribunal no mês seguinte para ouvir a data do seu julgamento, informou a reportagem.

Próximos passos mencionados

As informações deste texto baseiam‑se na reportagem de Sakshi Venkatraman publicada pela BBC em 16 de setembro de 2026.