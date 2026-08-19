Evaristo Costa anuncia produção de ‘conteúdo adulto’ e choca fãs: ‘Já gravei alguns’

O jornalista Evaristo Costa, de 49 anos, deixou os seguidores confusos — e eufóricos — na tarde desta quarta-feira (19), ao anunciar que vai começar a se aventurar no universo do “conteúdo adulto”.

“Oi, pessoal. É… Eu tô vindo aqui pra falar de um assunto sério. Vocês sabem que eu sou sempre muito transparente, prefiro que primeiro vocês saibam por mim e depois pelas páginas de fofoca”, iniciou.

No vídeo publicado no Instagram, Evaristo citou a vida na Inglaterra, onde mora atualmente, e falou sobre os altos gastos no país. Ele também afirmou que já havia conversado sobre a decisão com amigos e familiares.

“Tenho pensado muito nesse assunto no último ano. O custo de vida pra se manter aqui na Inglaterra tá alto. Já conversei sobre esse assunto com a minha família, já conversei sobre esse assunto com os meus amigos. Tô completando 50 anos…”, continuou.

Em seguida, com semblante sério, o jornalista afirmou: “Dono da minha própria vida, sou dono das minhas escolhas, responsável por elas. Tenho conhecimento nesse assunto e eu decidi que eu vou começar a produzir conteúdo adulto”.

A brincadeira continua quando o comunicador diz que já começou a gravar os conteúdos e que o primeiro episódio tem data para sair.

“Espero continuar contando com o apoio de vocês que sempre me acompanharam. Já gravei alguns vídeos. Inclusive, se tudo der certo, na semana que vem já sai o primeiro episódio”, completou.

Apesar de o público ter interpretado inicialmente que o ex-âncora da Globo faria sua estreia em plataformas de conteúdo sexual explícito, a iniciativa, na verdade, aborda temas relacionados ao envelhecimento.

“O tema vai ser dor nas costas, depois vista cansada, hipertensão, colesterol… e por aí vai. Aceito colab com médico geriatra, tá?”, brincou, explicando o verdadeiro sentido da expressão “conteúdo adulto”.

Fãs reagem

Fãs e seguidores não deixaram a brincadeira passar despercebida. “Ai, que susto! Falou conteúdo adulto, pensei em outro tipo”, comentou uma pessoa na publicação.

“Ai, meu coração quase parou! Isso é muito sério”, escreveu outra. “Esperava outra coisa. Ele não precisa, mas eu queria tanto”, deixou mais uma.