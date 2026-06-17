evento sobre conflitos globais abre inscrições

A 6ª edição da UFPR Model United Nations (UFPRMUN), que acontece em Curitiba nos dias 21, 22 e 23 de agosto, abriu inscrições nesta semana. O projeto, organizado pela Faculdade de Direito, é uma das principais simulações das Nações Unidas da Região Sul do Brasil.

O evento é uma experiência acadêmica na qual os participantes podem assumir o papel de diplomatas, magistrados e representantes de diferentes países. Os estudantes podem participar de debates, negociar soluções para conflitos políticos, econômicos e humanitários de relevância global. As atividades desenvolvem a oratória, o pensamento crítico, negociação, liderança, pesquisa e trabalho em equipe.

O UFPR Model United Nations acontece desde 2021 e reúne estudantes do Direito, Relações Internacionais, Ciência Política, Economia e Comunicação. O projeto busca aproximar a comunidade acadêmica dos debates internacionais e ajudar na formação de jovens lideranças.

Em 2026, o encontro vai contar com cinco comitês de debate e um Comitê de Jornalismo Internacional. Enquanto os delegados representarão Estados e organizações internacionais, o comitê de imprensa será responsável pela cobertura oficial do evento, produzindo notícias, entrevistas e boletins sobre as negociações em tempo real. A simulação será a mais próxima possível da cobertura real dos fóruns internacionais.

Confira os comitês de debate da edição de 2026:

Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU): Crise de Abastecimento na Palestina;

Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU): Soberania Marítima e Militarização no Ártico;

Organização Mundial do Comércio (OMC): Bloqueio do Estreito de Ormuz: sanções, negociações e acordos;

Tribunal Penal Internacional (TPI): Caso Burkina Faso: o Governo de Ibrahim Traoré;

Corte Internacional de Justiça (CIJ): Genocídio na Bósnia: Bósnia e Herzegovina x Sérvia e Montenegro.

As inscrições vão até o dia 14 de julho de 2026, sendo destinadas a estudantes universitários e do ensino médio interessados em participar da simulação.

Serviço

UFPR Model United Nations (UFPRMUN)

Data do evento: 21, 22 e 23 de agosto de 2026

Inscrições: até 14 de julho de 2026, neste link

Local: Prédio Histórico da Universidade Federal do Paraná

Organização: Estudantes da Faculdade de Direito da UFPR