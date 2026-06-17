Recuperado, Martínez deve ser titular na estreia da Argentina na Copa

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Recuperado de uma fratura no dedo anelar na mão direita, o goleiro Emiliano Martínez deve ser o titular da seleção da Argentina na estreia de amanhã (16) pela Copa do Mundo, contra a Argélia.
Martínez foi exigido, respondeu bem durante os treinamentos e deve ser escalado por Lionel Scaloni, segundo informações do La Nación.
Embora sua recuperação tenha preocupado a comissão técnica, o goleiro está pronto e liberado pelo departamento médico. Ele utilizará um acessório de proteção para os dedos criados por empreendedores de Mar del Plata, sua cidade.
Fonte do Artigo
See more: The Global Track