Recuperado, Martínez deve ser titular na estreia da Argentina na Copa

Recuperado de uma fratura no dedo anelar na mão direita, o goleiro Emiliano Martínez deve ser o titular da seleção da Argentina na estreia de amanhã (16) pela Copa do Mundo, contra a Argélia.

Bom desempenho nos treinamentos

Martínez foi exigido, respondeu bem durante os treinamentos e deve ser escalado por Lionel Scaloni, segundo informações do La Nación.

Embora sua recuperação tenha preocupado a comissão técnica, o goleiro está pronto e liberado pelo departamento médico. Ele utilizará um acessório de proteção para os dedos criados por empreendedores de Mar del Plata, sua cidade.