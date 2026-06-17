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Goleiro da Argentina, Emiliano Martinez participa de treino no Kansas, nos EUA

Recuperado, Martínez deve ser titular na estreia da Argentina na Copa

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Goleiro da Argentina, Emiliano Martinez participa de treino no Kansas, nos EUA
Goleiro da Argentina, Emiliano Martinez participa de treino no Kansas, nos EUA Imagem: Reuters/Kylie Graham

Goleiro da Argentina, Emiliano Martinez participa de treino no Kansas, nos EUA Imagem: Reuters/Kylie Graham

Recuperado de uma fratura no dedo anelar na mão direita, o goleiro Emiliano Martínez deve ser o titular da seleção da Argentina na estreia de amanhã (16) pela Copa do Mundo, contra a Argélia.

Bom desempenho nos treinamentos

Martínez foi exigido, respondeu bem durante os treinamentos e deve ser escalado por Lionel Scaloni, segundo informações do La Nación.

Embora sua recuperação tenha preocupado a comissão técnica, o goleiro está pronto e liberado pelo departamento médico. Ele utilizará um acessório de proteção para os dedos criados por empreendedores de Mar del Plata, sua cidade.



Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

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