Gaeco de Umuarama cumpre mandado de prisão preventiva contra líder de organização criminosa investigada na Operação Rové, deflagrada em maio

Em Umuarama, o Núcleo Regional do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, cumpriu nesta terça-feira, 16 de junho, um mandado de prisão preventiva contra o líder de uma organização criminosa investigada na Operação Rové, deflagrada no mês de maio.

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A operação teve por objetivo investigar a prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e lavagem de capitais por integrantes do grupo, com atuação em Umuarama e região.

Após a prisão do investigado, equipes do Gaeco realizaram diligências para localizar um veículo que lhe dava suporte logístico. Com apoio de equipes do 25º Batalhão da Polícia Militar de Umuarama, foi possível realizar a prisão de outro indivíduo que estava portando irregulamente uma pistola calibre 9mm e um veículo com sinais identificadores adulterados.

Processo 0005800-46.2026.8.16.0173

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19/05/2026 – Gaeco de Umuarama cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão contra organização investigada por tráfico de drogas e armas e lavagem de capitais

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