Projeto de Lei 2430/26 cria regras rígidas contra exploração sexual infantil no setor de turismo no Brasil

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A proposta, que atualmente está sob análise na Câmara dos Deputados, visa instituir o chamado Código de Conduta Brasil. O objetivo central é transformar diretrizes que hoje funcionam de forma voluntária em normas obrigatórias para todo o setor turístico.
Conforme informação divulgada pelo Portal da Câmara dos Deputados, a medida pretende criar um ambiente de maior proteção. A mudança busca garantir que hotéis, pousadas e demais meios de hospedagem atuem ativamente na prevenção de abusos contra menores.
Pelo texto apresentado, os empreendimentos deverão seguir uma série de protocolos de segurança. Uma das principais exigências é o treinamento periódico de gestores e funcionários, capacitando as equipes para identificar, prevenir e encaminhar suspeitas de exploração às autoridades competentes.
Além disso, os locais deverão exibir, em áreas visíveis, informações educativas sobre os direitos de crianças e adolescentes. Também será obrigatória a criação de procedimentos internos para o registro de denúncias e a comunicação imediata de qualquer indício de crime aos órgãos oficiais.
Um ponto central da proposta é a vinculação do cumprimento dessas normas ao licenciamento oficial. O projeto estabelece que a adoção do Código de Conduta Brasil será um requisito indispensável para a obtenção e a renovação do registro nos sistemas nacionais de turismo.
O autor da proposta, Deputados Celso Sabino, do PDT-PA, destaca que a intenção é fixar o núcleo essencial das obrigações. Segundo o parlamentar, a medida eleva ao nível de lei o que atualmente é tratado apenas por adesão voluntária por meio de portaria interministerial.
O descumprimento das novas regras poderá acarretar punições severas aos infratores. segundo Portal da Câmara dos Deputados, os estabelecimentos que não seguirem as diretrizes estarão sujeitos a penalidades de natureza civil, penal e administrativa, dependendo da gravidade da irregularidade cometida.
O projeto segue agora para análise em caráter conclusivo nas comissões de Turismo, de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para entrar em vigor, a matéria ainda precisa passar pela aprovação da Câmara e do Senado.
O que é o Projeto de Lei 2430/26?
É uma proposta que cria o Código de Conduta Brasil para prevenir e enfrentar a exploração sexual de crianças e adolescentes no setor de turismo.
Quais estabelecimentos devem seguir a norma?
A obrigatoriedade abrange hotéis, pousadas e todos os demais meios de hospedagem que operam no território nacional.
O que acontece se um hotel não cumprir as regras?O descumprimento pode gerar punições nas esferas civil, penal e administrativa, além de impedir a renovação do registro oficial do Estabelecimentos.
Como o projeto altera a situação atual?
Hoje, as medidas de combate à exploração sexual no turismo funcionam de forma voluntária. O projeto torna essas ações obrigatórias por lei.
Quais são as próximas etapas para virar lei?
O texto precisa ser aprovado pelas comissões temáticas da Câmara dos Deputados e, posteriormente, passar pelo crivo do Senado Federal.