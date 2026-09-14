Socorrista sobe montanha de cerca de 300 metros em 31 minutos para levar sangue a alpinista ferido nos Estados Unidos

O resgate de um alpinista na montanha Shortoff exigiu uma operação veloz de um paramédico, que subiu cerca de 300 metros de altitude em apenas 31 minutos

Um paramédico e alpinista experiente precisou realizar uma subida rápida e desafiadora para prestar socorro a um homem que sofreu um acidente grave durante uma escalada. O caso ocorreu na montanha Shortoff, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

Jacob Gregory, a vítima do acidente, caiu de uma altura de aproximadamente 6 metros em uma encosta rochosa. O homem liderava uma escalada com o filho, que conseguiu acionar os serviços de emergência logo após a queda do pai.

O desafio de levar sangue para o topo da montanha

Will Soper, que também atua como voluntário da Burke Rescue Inc., estava a duas horas de distância do local quando o chamado de emergência foi emitido. Ao chegar ao início da trilha, ele descobriu que o alpinista apresentava um quadro crítico de hemorragia interna.

Após percorrer metade do caminho, o socorrista recebeu a informação via rádio de que a vítima necessitava urgentemente de sangue. Sem hesitar, Soper retornou à base para buscar bolsas de sangue e equipamentos necessários para a transfusão.

A subida contra o tempo

O paramédico acomodou o material em uma mochila, utilizando uma caixa térmica com gelo para manter a temperatura adequada dos suprimentos. Ele percorreu 2,4 quilômetros, ganhando cerca de 300 metros de altitude em cerca de 31 minutos.

Apesar da velocidade impressionante, Soper evitou o termo corrida. Ele afirmou que Mantive um ritmo acelerado de caminhada ou corrida, focando em não parar para descansar, dada a urgência de estabilizar o paciente antes do transporte ao hospital.

O desfecho da operação de resgate

Mais de 20 agências participaram da força-tarefa de resgate. Após o atendimento inicial e a estabilização, Jacob Gregory foi transportado ao Atrium Carolinas Medical Center, em Charlotte, para receber cuidados médicos especializados.

A família do alpinista expressou profunda gratidão aos profissionais envolvidos por meio de uma página no GoFundMe. Em nota, agradeceram aos Socorrista por terem trazido um pai, marido e amigo de volta a um lugar seguro.

Perguntas frequentes sobre o resgate

Qual foi a causa do acidente do alpinista? Jacob Gregory sofreu uma queda de aproximadamente 6 metros em uma encosta rochosa na montanha Shortoff enquanto escalava com o filho.

Por que o socorrista precisou subir a montanha duas vezes? Will Soper precisou retornar à base após ser informado, via rádio, que a vítima sofria de hemorragia interna e necessitava de bolsas de sangue para sobreviver.

Qual a distância e altitude superadas no trajeto? O paramédico percorreu 2,4 quilômetros e superou cerca de 300 metros de altitude em um tempo de 31 minutos durante sua subida final.

O socorrista considerou sua ação uma corrida? Não. Soper minimizou o termo, explicando que Mantive um ritmo rápido e constante de subida, sem pausas, focado na urgência do atendimento médico.

Qual o Estados de saúde do alpinista? As fontes não detalharam o Estados atual de recuperação de Gregory, mas confirmaram que ele foi estabilizado e levado para o Atrium Carolinas Medical Center, em Charlotte.