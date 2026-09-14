Enchentes rápidas interrompem meia-maratona e alagam carros em partes de NY, NJ e Connecticut
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Partes de Nova York, Nova Jersey e Connecticut sofreram enchentes rápidas que provocaram resgates, motoristas ilhados e corredores em água na altura da cintura; Connecticut registrou até sete polegadas de chuva, segundo a BBC citando a CBS News.
Enchentes repentinas interromperam uma meia-maratona e alagaram trechos viários em partes de Nova York, Nova Jersey e Connecticut em 14 de setembro de 2026, causando resgates por água e deixando motoristas ilhados, informou a BBC.
Resumo dos principais relatos
Meia-maratona foi interrompida devido a alagamentos.
Houve resgates por água e motoristas ficaram ilhados.
Veículos foram submersos em áreas atingidas.
Conforme autoridades de Connecticut citadas pela BBC/CBS News, partes do estado tiveram até sete polegadas de chuva em pouco tempo.