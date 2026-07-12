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Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (12/07)
ADEMIR ANTONIO NICCO, 73 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: DALVA MARIA DA COSTA NICCO. Filiação: LUIZ DANTE NICCO e MARTA NICCO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, domingo, 12 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
ADILSON JOSE DA SILVA, 56 ano(s). Profissão: AGENTE PENITENCIARIO. Filiação: JUSTINO MIGUEL DA SILVA e NAIR ALVES DA SILVA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA LUZIA, domingo, 12 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
ANA LUCIA RIBEIRO RIO BRANCO DE CARVALHO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WILSON TADEU DE CARVALHO. Filiação: MANOEL RIO BRANCO e DOLCILIA RIBEIRO RIO BRANCO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 12 de julho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
ANA PAULA DE LUCCA, 37 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: PAULINO DE LUCCA e MARLENE CANABARRO DE LUCCA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 12 de julho de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
ANDERSON BARBOZA, 46 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: RAIMUNDO BARBOZA e CECILIA DE OLIVEIRA BARBOZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 12 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
ANTONIO CARLOS SANTOS BARBOSA, 74 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: ANTONIO SANTOS BARBOSA e FILOMENA SANTOS BARBOSA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, domingo, 12 de julho de 2026. Data do Falecimento: 11/07/2026.
ARMENIA CABELLO ALARCON, 79 ano(s). Profissão: VISTORIADOR(A). Filiação: NICOLAS CABELLO e RAFAELA ALARCON. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, domingo, 12 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
AVELINA ALEIXO CORA, 87 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: ARISTIDES CORA. Filiação: JOSE ALEIXO e BENEDITA MARIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 12 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
BRISA DAYSE CARDOSO PEREZ, 39 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Cônjuge: JESSICA BRUNA DA SILVA DE CARVALHO PEREZ. Filiação: DANIEL ALFREDO PEREZ e CLEIDE CARDOSO PEREZA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 12 de julho de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
CASTORINA RODRIGUES, 70 ano(s). Filiação: JOAO PEDRO RODRIGUES e MARIA DE JESUS RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 12 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
DIOMAR MARCUS DE PAULA, 58 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JANAINA FOLMANN DE PAULA. Filiação: MILTON VASCONCELOS DE PAULA e AZURY PAULINA NASCIMENTO DE PAULA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 12 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
DONIZETE SABINO DE ALMEIDA, 61 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: SONIA MARIA PANIZIO DE ALMEIDA. Filiação: RUBENS SABINO DE ALMEIDA e ANA MARIA DA SILVA ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 12 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/07/2026.
EDI SANTINA PERUSSOLO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANGELO PERUSSOLO. Filiação: CRISTINO FERREIRA VIEIRA e FLORISBELA ROSA VIEIRA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, domingo, 12 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
EDWIGES APPENDINO DA FONSECA, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: GASPAR PINTO DA FONSECA NETTO. Filiação: JOAO APPENDINO e ROSA BALDINI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 11 de julho de 2026. Data do Falecimento: 11/07/2026.
ELOIR ALTAIR SEIDLER, 68 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: BERTOLDO SEIDLER e MARIA ADOLFINA SEIDLER. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 12 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
ERICA KENPISKY CHIURATTO, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FELIX KENPINSKY e HULDA GREGOLEWITZ KENPINSKY. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 12 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
ERMELINDA DORI SHMEIL, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HAROLDO GUSTAVO SHMEIL. Filiação: FREDERICO HOCHULI JUNIOR e ROZA MARIA HOCHULI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 12 de julho de 2026. Data do Falecimento: 11/07/2026.
EUNICE TEODORO ALVES, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OTAVIO TEODORO ALVES e HERMINIA ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 12 de julho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
FLORISVALDO SANTOS DE MENEZES, 74 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: VERA LUCIA MORAIS DE MENEZES. Filiação: ELPIDIO JOSE DE MENEZES e BELANIZA RITA DE MENEZES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 12 de julho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
ISAURA DE LIMA VAZ, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO DOS SANTOS VAZ. Filiação: LIVERCINA CORDEIRO DE LIMA e LIVERCINA CORDEIRO DE LIMA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 11 de julho de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
JACINTO RODRIGUES, 75 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: MANOEL RODRIGUES e BALDUINA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: CEM MUNICIPAL DE IMBAU, domingo, 12 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
JOANA KZANOVSKI, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO MUSIAT e MARIA MUSIAT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, domingo, 12 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
JOAO CLAUDIO NOGUEIRA DA SILVA, 22 ano(s). Profissão: BARBEIRO. Filiação: JOAO MARIA RAMOS DA SILVA e FERNANDA LUZIA NOGUEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 12 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
JOSE CASTURINO VIEIRA, 78 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: IVANI DA CUNHA VIEIRA. Filiação: JOAO MARIA VIERIA e MARIA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 12 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
JOSE DOS SANTOS PEREIRA LOPES, 52 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: ELIANE APARECIDA ALMEIDA. Filiação: GENERINO TEIXEIRA LOPES e ZILDA PEREIRA TEIXEIRA LOPES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 12 de julho de 2026. Data do Falecimento: 11/07/2026.
JOSE FERREIRA DA SILVA, 79 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: JOSEFA FERREIRA DA SILVA. Filiação: MANOEL FERREIRA DA SILVA e IZABEL MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 12 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
JOSE FERREIRA LIMA, 82 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ROSILENE APARECIDA DE JESUS SANTANA. Filiação: MIGUEL FERREIRA LIMA e MARIA DAS MERCES DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 12 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (12/07)
LIDIA KLEINA LECHENAKOSKI, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO LECHENAKOSKI. Filiação: JOAO KLEINA e ROSALIA KLEINA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, domingo, 12 de julho de 2026. Data do Falecimento: 11/07/2026.
LUIZ DIONIZIO, 78 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: ANA MARIA RODRIGUES DIONIZIO. Filiação: JUVENAL DIONIZIO e ELIZA NUNES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 12 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
MANOEL PIRES CAMBUHY, 90 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: PEDRO PIRES CAMBUHY e APARECIDA CAMBUHY. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 12 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
MARIA ARACI DA SILVA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELPIDIO PEREIRA DA SILVA. Filiação: DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA e MARIA DAS NEVES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 12 de julho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
MARIA BENEDITA CAMPOLIM CADENA, 98 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ANISIO CADENA. Filiação: SIMPLICIANO C DE ALMEIDA e MARIA DE A BARROS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 11 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
MARIA DA LUZ SIMONETO MACHADO DA SILVA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM DE SOUZA MACHADO e JOANNA SIMONETO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 11 de julho de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
MARIA DOS ANJOS VIANA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE GERALDO ALVES VIANA. Filiação: BELARMINO ALVES PEREIRA e JULIA LUIZ FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 12 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
MARLENE VEIGA REDEKOPP, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARLENE VEIGA REDEKOPP. Filiação: MIGUEL FERREIRA NICA e IRACEMA VEIGA NICA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 11 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
OSVALDO LOPES DA SILVA, 75 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: GENOVEVA LOPES DA SILVA. Filiação: BENEDITO LOPES DA SILVA e MARIA JOSE DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 12 de julho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
PAULO ROBERTO COELHO, 63 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: EWALDO AMARO COELHO e MARIA DO CARMO ROCHA COELHO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 12 de julho de 2026 às 20:26h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
PAULO ROBERTO GUSSO, 68 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: JOAO PEDRO GUSSO e ILDA JOSEFINA BREDA GUSSO. Sepultamento: DEFINIR, domingo, 12 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
RITA SIMONE AGAPITO DE ALMEIDA, 53 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: NABOR AGAPITO DE ALMEIDA e IRACEMA GONCALVES DE ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 12 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
RUBIA MARA BECKER, 45 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO AUGUSTO BECKER e LOLITA BECKER. Sepultamento: CEMITERIO BARRA DO RIO CERRO, domingo, 12 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
ULF GREGOR BARANOW, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: GREGOR ALEXANDER OTTO BARANOW e INGEBOR MATHILDE BARANOW. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 12 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
VICENTE BLITZKOW FILHO, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VICENTE BLITZKOW e ODETE BLITZKOW. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 12 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
VIDALVINA COLLACO MEDEIROS, 77 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: PEDRO COLLACO DA SILVEIRA e ARVELINA HENRIQUE DA SILVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 12 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
VILASIO FIRMINO JERONIMO, 77 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: MANOEL FIRMINO JERONIMO e DORVALINA FERREIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, domingo, 12 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
ZILDA LUCIA DA SILVA GUIMARAES, 69 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: ANTONIO CARLOS GUIMARAES. Filiação: GERALDO BATISTA DA SILVA e ISAURA LUCIA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 12 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/07/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (12/07)
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