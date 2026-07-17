Ferramentas furtadas são encontradas em mata e devolvidas às vítimas em Cafelândia

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Diversas ferramentas furtadas foram recuperadas pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (16), durante diligências realizadas no bairro Ravena, em Cafelândia.
Segundo a PM, as buscas foram motivadas por registros de furtos ocorridos na região. Com o auxílio de informações repassadas por moradores, os policiais localizaram os objetos escondidos em uma área de mata próxima ao bairro.
As ferramentas foram reconhecidas pelas vítimas e devolvidas aos respectivos proprietários. A corporação informou ainda que parte dos donos dos objetos recuperados ainda não havia registrado boletim de ocorrência.
Após a restituição dos bens, a Polícia Militar confeccionou o boletim de ocorrência e orientou as partes sobre os procedimentos cabíveis.
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