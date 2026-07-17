Ferramentas furtadas são encontradas em mata e devolvidas às vítimas em Cafelândia

Diversas ferramentas furtadas foram recuperadas pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (16), durante diligências realizadas no bairro Ravena, em Cafelândia.

Segundo a PM, as buscas foram motivadas por registros de furtos ocorridos na região. Com o auxílio de informações repassadas por moradores, os policiais localizaram os objetos escondidos em uma área de mata próxima ao bairro.

As ferramentas foram reconhecidas pelas vítimas e devolvidas aos respectivos proprietários. A corporação informou ainda que parte dos donos dos objetos recuperados ainda não havia registrado boletim de ocorrência.

Após a restituição dos bens, a Polícia Militar confeccionou o boletim de ocorrência e orientou as partes sobre os procedimentos cabíveis.