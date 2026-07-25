Homem morre ao ser baleado em via pública no Bairro Esmeralda

Um homem morreu na tarde deste sábado (25) após ser baleado em via pública, na Região Oeste de Cascavel. A execução ocorreu na Rua Bororós esquina com a Rua Vista Alegre, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica.

As informações são de que o rapaz estava na esquina quando foi abordado pelos atiradores, os quais também estavam de moto. Vários tiros foram efetuados e o homem atingido em alguns pontos do Corpo.