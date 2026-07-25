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Homem morre ao ser baleado em via pública no Bairro Esmeralda

Homem morre ao ser baleado em via pública no Bairro Esmeralda

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Homem morre ao ser baleado em via pública no Bairro Esmeralda
Homem morre ao ser baleado em via pública no Bairro Esmeralda

Por Fábio Wronski

Atualizado em

Um homem morreu na tarde deste sábado (25) após ser baleado em via pública, na Região Oeste de Cascavel. A execução ocorreu na Rua Bororós esquina com a Rua Vista Alegre, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica.

As informações são de que o rapaz estava na esquina quando foi abordado pelos atiradores, os quais também estavam de moto. Vários tiros foram efetuados e o homem atingido em alguns pontos do Corpo.

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