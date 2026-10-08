Fiocruz emite alerta sobre alta de vírus Respiratório no Brasil e reforça importância da vacinação para grupos prioritários

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por vírus Respiratório demonstram que o rinovírus, o metapneumovírus e o Sars-CoV-2 apresentam tendência de aumento em nível nacional. A informação foi confirmada pelo boletim semanal InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta quinta-feira, dia 8 de outubro de 2026.
Embora o cenário de infecções por outros agentes esteja em crescimento, o levantamento da Fiocruz ressalta que os novos casos semanais de SRAG por covid-19 permanecem em patamares baixos no território nacional. A instituição reforça, contudo, a necessidade de manter as medidas de prevenção em dia.
Conforme o documento divulgado pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a recomendação central dos pesquisadores é que a população prioritária verifique se está com a vacinação contra a covid-19 atualizada. Para o grupo de gestantes, a orientação é fundamental quanto à vacinação contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR).
Em nível nacional, o boletim da Fiocruz observa um leve sinal de retomada no crescimento dos casos de SRAG entre crianças e adolescentes na faixa de 2 a 14 anos de idade. Já nas demais faixas etárias, os índices de contaminação apresentam estabilização.
O estudo detalha que os casos de SRAG provocados por VSR e influenza B estão em queda no país. Paralelamente, as hospitalizações decorrentes de infecções por influenza A encontram-se estáveis e em níveis baixos de incidência, segundo os dados coletados pelos especialistas.
Em Alagoas e Sergipe, o incremento nos casos está associado ao metapneumovírus. Já em Roraima, o boletim aponta que ainda não há dados suficientes para determinar qual vírus é o responsável pelo aumento da doença na região.
Outras cinco unidades da federação, especificamente Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, também possuem incidência em níveis críticos, mas sem sinal de crescimento na tendência de longo prazo.
Cinco capitais brasileiras, sendo elas Aracaju, Porto Alegre, Rio Branco, São Luís e Vitória, apresentam nível de atividade de SRAG em alerta, risco ou alto risco nas últimas duas semanas. O monitoramento contínuo dessas localidades é considerado essencial pelos pesquisadores.
Quanto à mortalidade, o InfoGripe aponta que, nas últimas oito semanas epidemiológicas, o cenário mantém o impacto mais severo nos extremos das faixas etárias. Crianças de até 2 anos de idade são as mais atingidas pela incidência, enquanto a mortalidade impacta, majoritariamente, a população a partir de 65 anos.
Quais estados estão em situação de maior alerta? Alagoas, Roraima e Sergipe apresentam incidência de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco com tendência de crescimento.
Qual a recomendação para gestantes? A Fiocruz recomenda que, além da vacinação contra a covid-19, é fundamental que gestantes se vacinem contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR).
Como está a situação da covid-19 no país? Segundo o boletim, os novos casos semanais de SRAG por covid-19 continuam baixos, apesar da circulação de outros vírus Respiratório.
Quem é o público mais afetado pela mortalidade? A incidência de mortalidade mantém um impacto maior na população com 65 anos de idade ou mais.
Quais vírus estão em tendência de aumento? O boletim indica tendência de aumento nacional para o rinovírus, o metapneumovírus e o Sars-CoV-2.