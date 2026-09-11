Vestido preto de ‘vingança’ de Princess Diana volta a ser leiloado pela Sotheby’s

Traje usado por Diana na Serpentine Gallery após a entrevista de Charles será leiloado em 9 de dezembro; estimativa é de até £220.000 (US$300.000), segundo a BBC

Um vestido preto criado pela estilista grega Christina Stambolian e associado à imagem conhecida como "revenge dress" da Princess Diana será colocado em leilão pela casa Sotheby's, informou a BBC.

Detalhes do leilão

Sotheby’s estimou que o vestido pode alcançar até £220.000 (US$300.000) e informou que a peça será leiloada em 9 de dezembro. Antes da venda, o item fará uma turnê exibida em várias cidades: em Londres (de 18 a 24 de setembro), depois em Hong Kong no início de outubro, Genebra no início de novembro e, por fim, Nova York, onde ocorrerá o leilão, segundo a BBC.

Morgane Halimi, identificada pela BBC como chefe global de bolsas e moda da Sotheby's, afirmou que Diana "entendia instintivamente" que a moda podia funcionar como linguagem e que, naquela ocasião, a Princess recuperou o controle da narrativa por meio do que escolheu vestir.

Histórico da peça e proprietários

O vestido já havia sido leiloado em 1997 pela própria Diana, quando ela vendeu dezenas de roupas para arrecadar fundos para instituições de caridade. Naquele leilão, o traje foi arrematado por Briege Mackenzie e seu então marido Graeme por £39.098, conforme a BBC.

Em declarações reproduzidas pela Sotheby’s e citadas pela BBC, Mackenzie afirmou que ela e o marido sabiam que o vestido era algo especial e recordou que Diana entrou “na pior noite de sua vida” sem demonstrar isso na aparência. Mackenzie disse também que, após a morte do marido, decidiu vender a peça.

Itens relacionados e destino de parte dos recursos

Sotheby’s informou que venderá junto com o vestido uma cópia rara do catálogo do leilão de 1997 assinada por Diana e por Stambolian, que atribui a ideia do leilão ao príncipe William, segundo a BBC.

Parte da receita obtida com a venda será doada ao Royal Edinburgh Hospital por meio da instituição NHS Lothian Charity, de acordo com a mesma reportagem.

Contexto e recordes anteriores

A BBC lembra que outros itens do guarda-roupa de Diana já alcançaram valores elevados em leilões: um suéter da Princess, com um desenho de ovelha negra, foi vendido por £920.000 na Sotheby's em Nova York em 2023. A casa também destaca que o Jaguar XJ40 do qual Diana saiu na noite da Serpentine Gallery foi vendido anteriormente por £66.250.

As informações desta reportagem foram obtidas pela BBC e publicadas por Brandon Livesay e Aleks Phillips, segundo BBC.