Aposta do Paraná acerta quina da Mega-Sena; prêmio principal acumula R$ 85 milhões

Aposta simples feita em Santa Fé venceu a quina do concurso 3056; Nenhuma ganhador da sena e o prêmio acumula para R$ 85 milhões.

Uma aposta do Paraná acertou a quina da Mega-Sena no concurso 3056, realizado na noite de quinta-feira (11), segundo o G1. A aposta simples foi feita em canal eletrônico em Santa Fé, no Norte do estado, e rendeu R$ 45.990,43.

De acordo com o G1, nenhuma aposta acertou os seis números, e o prêmio principal acumulou para R$ 85 milhões. O próximo sorteio está previsto para o domingo (13).

Detalhes do sorteio

Os números sorteados foram: 14 – 21 – 25 – 40 – 51 – 56, conforme relatório publicado pelo G1.

A quina paga à aposta do Paraná o valor informado acima; não há informações adicionais sobre outros ganhadores ou prêmios secundários além das já divulgadas pelo G1.

Como Aposta

De acordo com o G1, a Mega-Sena realiza sorteios três vezes por semana — às terças, quintas e domingos. É possível Aposta em casas Loterias ou pela internet, pelo internet banking da Caixa Econômica Federal ou pelo site das Loterias Online, acessíveis por celular, computador e outros dispositivos.

Para concorrer é necessário ser maior de idade, segundo a mesma reportagem.