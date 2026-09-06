Uno capota após colisão com Citroën em cruzamento semaforizado de Cascavel

Na noite de 6 de setembro de 2026, um Uno capotou após bater contra um Citroën na esquina da Rua 7 de Setembro com a Avenida Brasil; Corpo de Bombeiros atendeu, segundo a CGN.

Um acidente entre dois veículos deixou um Fiat Uno capotado no Centro de Cascavel. segundo CGN, a colisão ocorreu no cruzamento da Rua 7 de Setembro com a Avenida Brasil, ponto controlado por semáforos.

Conforme a CGN, um Citroën seguia pela Rua 7 de Setembro enquanto o Uno trafegava pela Avenida Brasil. Após a batida, o Uno acabou capotando.

Como ocorreu a colisão

De acordo com a CGN, os veículos se envolveram no cruzamento semaforizado: o Citroën trafegava pela Rua 7 de Setembro e o Fiat Uno pela Avenida Brasil. Após o impacto, o Uno capotou.

Atendimento no local

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. A condutora do Uno recebeu atendimento no local e, inicialmente, informou que iria recusar o encaminhamento ao hospital, conforme relato da CGN.

Danos

Segundo a CGN, os dois veículos sofreram danos de grande proporção em razão do impacto.