Escalação do Grêmio: Amuzu vira desfalque confirmado para duelo decisivo contra o Vitória no Barradão

O Grêmio encara o Vitória nesta segunda-feira, às 20h, no estádio Barradão, em Salvador, buscando manter o bom momento após a classificação na Copa do Brasil.

A preparação do elenco para este desafio fora de casa trouxe uma baixa importante. Conforme informação divulgada pelo ge, o atacante Amuzu não estará à disposição da comissão técnica para a partida, sendo preservado devido a um quadro de desgaste físico.

Além da ausência de Amuzu, o clube lida com outros problemas médicos e disciplinares. O jogador Jovane Cabral também segue como desfalque, tratando uma lesão muscular que o tirou dos compromissos recentes contra a Chapecoense e o Internacional.

O setor defensivo também sofre alterações, já que Marlon está fora da disputa por cumprir suspensão. Por outro lado, o lateral-direito Diego Caito, mesmo apresentando um problema no ombro esquerdo, viajou com a delegação e segue como uma dúvida para o confronto.

Possíveis alterações na equipe titular

A comissão técnica gremista avalia a condição física de alguns atletas fundamentais. Jogadores como Villasanti e Wallace podem ser poupados e começar a partida no banco de reservas, caso a equipe de fisiologia identifique um nível elevado de desgaste acumulado.

Caso Diego Caito não tenha condições de jogo, a tendência é que o técnico realize uma adaptação tática no setor.

Provável escalação e ambiente em Salvador

A provável escalação do Grêmio para enfrentar o Vitória conta com: Weverton, Diego Caito (ou Enamorado), Wallace (ou Gustavo Martins), Kannemann (ou Gustavo Martins) e Pedro Gabriel. O meio-campo e ataque devem ter Noriega, Villasanti, Krovinovic, Pavon, Tetê e Carlos Vinícius.

A chegada da equipe em Salvador foi marcada por um clima de descontração e apoio dos torcedores. No Hotel Deville, em Itapuã, diversos atletas, incluindo Braithwaite e Krovinovic, atenderam crianças e hóspedes com autógrafos e fotos, celebrando a recente classificação na Copa do Brasil.

FAQ: Perguntas frequentes sobre o jogo

Quem são os desfalques confirmados do Grêmio? O clube não contará com Amuzu, preservado por desgaste, Jovane Cabral, lesionado, e Marlon, suspenso.

Qual o horário e local da partida? O confronto entre Vitória e Grêmio acontece nesta segunda-feira, às 20h, no estádio Barradão, em Salvador.

Diego Caito joga a partida? O lateral viajou com o grupo, mas é dúvida devido a um problema no ombro esquerdo que está sendo monitorado.

Quais jogadores podem ser preservados? Por precaução física, Villasanti e Wallace podem começar a partida no banco de reservas nesta segunda-feira.

Como pode ficar a lateral-direita sem Caito? Se o titular não atuar, a comissão técnica deve recuar Pavon para a lateral e promover a entrada de Enamorado no time.