Flávio Bolsonaro aciona TSE para proibir uso eleitoral do discurso de Lula na ONU

Senador Flávio Bolsonaro ingressa com ação no Tribunal Superior Eleitoral para impedir que o presidente Lula utilize seu discurso na ONU com fins eleitorais

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) protocolou, nesta quarta-feira (23), uma representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O objetivo da medida é proibir que o presidente Lula (PT) utilize sua participação na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), ocorrida em Nova York, para promover benefícios em sua campanha eleitoral.

A iniciativa, que teve sua apuração inicial realizada pela jornalista Jussara Soares, da CNN, e confirmada pelo Portal Ric, baseia-se em uma estratégia jurídica que busca limitar o uso de eventos internacionais como plataforma de propaganda. Conforme informação divulgada pelo veículo Banda B, a equipe jurídica do senador argumenta que a conduta do presidente fere a paridade entre os candidatos.

Jurisprudência de 2022 como base para o Pedidos

A defesa de Flávio Bolsonaro fundamenta o Pedidos em uma decisão estabelecida pelo próprio TSE durante o pleito de 2022. Naquela período, o então presidente Jair Bolsonaro foi impedido de utilizar sua participação na Assembleia Geral da ONU para fins de promoção eleitoral. O grupo jurídico do senador sustenta que o precedente deve ser aplicado ao atual cenário para garantir o equilíbrio na disputa deste ano.

Acusações de uso indevido de palanque internacional

Na petição enviada à Justiça Eleitoral, Flávio Bolsonaro acusa o presidente Lula de transformar o palco da ONU em um palanque político. A equipe jurídica aponta que diversos tópicos abordados pelo mandatário teriam caráter eleitoreiro, citando nominalmente as discussões sobre o fim da escala de trabalho 6×1 e o combate às apostas online, conhecidas como bets.

Além disso, o documento destaca um alerta feito por Lula sobre o risco de interferência internacional nas eleições brasileiras. Segundo a ação, o presidente também teria feito menções diretas ao pleito ao contrastar os conceitos de democracia e negacionismo, o que, para os representantes de Flávio Bolsonaro, configuraria uma clara alusão para influenciar o eleitorado.

Pedidos de multa e restrições na propaganda

O senador solicita que o TSE aplique uma proibição imediata para que Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin utilizem qualquer material ou registro da viagem oficial à ONU em suas propagandas eleitorais. A ação prevê, ainda, a aplicação de uma multa de R$ 50 mil em caso de descumprimento da decisão judicial, caso o tribunal venha a acatar o Pedidos.

A expectativa é que os ministros do TSE analisem os argumentos apresentados pela defesa nos próximos dias. O caso reforça o debate sobre os limites da atuação de chefes de Estados em fóruns internacionais durante períodos sensíveis da disputa eleitoral brasileira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual o principal objetivo da ação de Flávio Bolsonaro no TSE? O senador busca impedir que o presidente Lula utilize sua participação na Assembleia Geral da ONU para fins de promoção eleitoral.

Quais temas do discurso são citados como eleitorais? A petição cita a escala de trabalho 6×1, o combate às apostas online (bets) e alertas sobre interferência internacional nas eleições.

Existe precedente para esse Pedidos? Sim, a ação se baseia em uma decisão do TSE de 2022, que proibiu o então presidente Jair Bolsonaro de usar sua participação na ONU para fins eleitorais.

Qual a punição solicitada em caso de descumprimento? A equipe de Flávio Bolsonaro pede a aplicação de uma multa no valor de R$ 50 mil para o presidente e seu vice.

O que o TSE deve fazer a seguir? O tribunal deve avaliar os fundamentos da petição e se manifestar sobre os pedidos de restrição nos próximos dias.