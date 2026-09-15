Incêndio destrói Ford Ka recém-saído da oficina em Toledo e deixa ocupantes em choque

Um incidente assustador marcou a noite desta segunda-feira, 14 de setembro, no bairro Jardim Coopagro, em Toledo, quando um Ford Ka foi consumido pelas chamas logo após retornar de uma oficina mecânica.

O episódio, conforme informação divulgada pelo portal Banda B, ocorreu por volta das 21h. O veículo, que era utilizado como meio de transporte diário pela proprietária, apresentou uma falha mecânica crítica enquanto circulava pelas ruas da cidade, culminando em um incêndio de grandes proporções que destruiu o automóvel.

Duas mulheres estavam no interior do carro no momento em que o fogo começou. De acordo com o relato das ocupantes, o veículo havia passado por reparos na oficina durante o período da tarde. Ao atingirem um cruzamento, o motor apresentou um problema repentino e as chamas começaram a se espalhar rapidamente por toda a estrutura.

Elas conseguiram desembarcar do Ford Ka antes que o fogo se alastrasse por completo, saindo ilesas do incidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o combate às chamas, mas, apesar dos esforços das equipes, o carro teve perda total.

FAQ: Perguntas e respostas sobre o caso

1. O que causou o incêndio no Ford Ka em Toledo?

O fogo teve início após o veículo apresentar uma falha no motor, logo após ter saído de uma oficina mecânica na tarde de segunda-feira.

2. Houve feridos no incidente?

Não. As duas mulheres que estavam no veículo conseguiram sair a tempo e não sofreram nenhum ferimento.

3. O carro possuía seguro?

Não, a proprietária informou que o veículo, que era seu principal meio de transporte, não contava com seguro automotivo.

4. Como o Corpo de Bombeiros atuou?

Os bombeiros foram acionados para combater as chamas que consumiram a estrutura do veículo, mas o automóvel já havia sido completamente destruído pelo fogo antes da chegada da equipe.

5. Existe alguma forma de ajudar a proprietária?

Sim, amigos e familiares organizaram uma arrecadação solidária para apoiar a moradora a superar o prejuízo financeiro causado pela destruição do carro.