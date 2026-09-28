Furacão Polo, categoria 3, se aproxima da costa do Pacific do México

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Moradores e turistas na costa norte do Pacific mexicano se preparam para a chegada do furacão Polo, previsto para fazer landfall mais tarde na segunda‑feira ou na madrugada de terça‑feira, segundo a BBC.
O sistema está classificado como categoria três, com ventos máximos sustentados próximos a 115 mph (185 km/h), conforme informações do Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC) citadas pela reportagem.
Autoridades e moradores adotaram medidas preventivas à medida que Polo se aproxima:
O centro também advertiu para um possível surge ciclônico acompanhado de ondas grandes e destrutivas.
Polo tem avançado lentamente em direção à linha costeira do México. Meteorologists do NHC disseram que o furacão está sendo alimentado por águas extremamente quentes associadas ao fenômeno El Niño, segundo a BBC.