Furacão Polo, categoria 3, se aproxima da costa do Pacific do México

Tempestade deve atingir Baja California Sur entre segunda e terça; NHC alerta para chuvas intensas, inundações e deslizamentos

Moradores e turistas na costa norte do Pacific mexicano se preparam para a chegada do furacão Polo, previsto para fazer landfall mais tarde na segunda‑feira ou na madrugada de terça‑feira, segundo a BBC.

O sistema está classificado como categoria três, com ventos máximos sustentados próximos a 115 mph (185 km/h), conforme informações do Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC) citadas pela reportagem.

Preparativos e medidas

Autoridades e moradores adotaram medidas preventivas à medida que Polo se aproxima:

Lifeguards içaram bandeiras vermelhas nas praias de Baja California Sur para alertar banhistas, segundo a BBC.

Em Cabo San Lucas, o acesso às praias foi restrito e alguns restaurantes fecharam.

O Governor regional ordenou o fechamento das escolas na segunda‑feira como medida preventiva.

O governador Víctor Manuel Castro Cosío informou que abrigos temporários foram abertos para evacuação, segundo a BBC.

Autoridades federais deslocaram milhares de membros da marinha e do exército e enviaram maquinário especializado, conforme a reportagem.

Residents estocaram itens básicos, como água potável e alimentos, enquanto a tempestade se aproximava.

Riscos apontados pelo NHC

O centro também advertiu para um possível surge ciclônico acompanhado de ondas grandes e destrutivas.

Movimento e fatores que alimentam Polo

Polo tem avançado lentamente em direção à linha costeira do México. Meteorologists do NHC disseram que o furacão está sendo alimentado por águas extremamente quentes associadas ao fenômeno El Niño, segundo a BBC.