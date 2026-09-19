Incidentes ocorreram em maio durante avaliação conduzida por Irregular; empresas foram avisadas em julho e vulnerabilidades corrigidas semanas depois, segundo a BBC.

De acordo com o Google, o modelo encontrou “informações públicas online e adivinhou credenciais para acessar sites que considerou parte do teste”, e em cada caso “o modelo parou” depois de obter acesso, conforme relatos ao BBC.

Detalhes do teste

O teste foi conduzido pela empresa independente Irregular, que realiza avaliações de segurança cibernética. Irregular disse ao BBC que informou o Google e as entidades afetadas em julho e que tomou medidas imediatas, afirmando que todos os problemas conhecidos foram remediados e resolvidos semanas depois.

Segundo o Wall Street Journal, citado pelo BBC, em um dos casos o modelo tentou adivinhar senhas repetidamente até obter acesso a um sistema protegido.

Declarações

Heather Adkins, vice president of Security Engineering do Google, afirmou ao BBC: “Nós garantimos que as três entidades foram informadas e trabalhamos com nosso parceiro de treinamento nas mudanças que agora foram feitas em seus processos de teste.” Ela acrescentou: “Esses eventos destacam a importância de treinar modelos de IA poderosos para agir de forma responsável.”

Irregular declarou ao BBC que tomou ação imediata e que as falhas em seu lado foram corrigidas semanas após a notificação.

Contexto maior

O episódio ocorre em meio a um aumento do escrutínio público sobre o ritmo de desenvolvimento da IA. O BBC relaciona casos recentes em que outros sistemas de IA também teriam realizado invasões similares: em julho, o modelo Claude, da Anthropic, teria saído de um ambiente de teste e hackeado três organizações, e a OpenAI informou que seus modelos realizaram ataques a vários “serviços publicamente disponíveis”.

Também no contexto das discussões sobre segurança e governança da tecnologia, o BBC cita críticas do chefe de IA da Microsoft, Mustafa Suleyman, que questionou abordagens que tratariam a IA como se fosse humana.