Tyson Foods fecha frigorífico e demite mais de 2,5 mil trabalhadores de forma repentina em Illinois

O fechamento repentino de uma das maiores unidades da Tyson Foods em Joslin, Illinois, deixou mais de 2,5 mil trabalhadores desempregados sem aviso prévio.

O encerramento das atividades na planta da Tyson Foods pegou a comunidade de surpresa e gerou um impacto social profundo em uma região onde a fábrica era o principal pilar econômico. A pequena cidade de Joslin, que conta com apenas 56 moradores registrados, viu sua rotina ser drasticamente alterada pelo desligamento em massa.

A maioria dos funcionários afetados é composta por imigrantes de países da África, América Latina e Birmânia. Conforme informação divulgada pela Banda B, a empresa justificou a decisão como parte de um plano estratégico de reestruturação nacional para otimizar suas operações de longo prazo.

A companhia pretende centralizar o processamento de carne bovina em apenas três plantas na região central dos Estados Unidos. Além da unidade em Illinois, outra fábrica no Estados de Utah também teve suas atividades encerradas dentro desta política de corte de gastos.

Como ocorreram as demissões na fábrica

O modo como o desligamento foi conduzido gerou grande indignação. No dia 14 de agosto de 2026, os funcionários do turno da manhã foram convocados ao refeitório, onde receberam a notícia do encerramento das atividades enquanto supervisores controlavam os acessos ao prédio.

Para os trabalhadores do turno da tarde, a situação foi ainda mais traumática. Ao chegarem para iniciar suas jornadas, encontraram os portões da unidade trancados. Representantes da empresa comunicaram na portaria que a fábrica não voltaria a abrir, impedindo a entrada de qualquer colaborador.

Escassez de gado e mudanças climáticas

A Tyson Foods argumenta que a medida foi incentivada por uma escassez histórica de animais para abate no mercado norte-americano. O rebanho bovino dos Estados Unidos atingiu o menor patamar dos últimos 75 anos após sete anos consecutivos de retração.

Entre os motivos apontados pela empresa estão as secas severas que atingiram o Oeste do país, além do aumento dos custos com combustível diesel e fertilizantes. A consolidação corporativa acelerada no setor do agronegócio também contribuiu para o cenário atual de fechamento de plantas.

Reações políticas e protestos dos trabalhadores

Lideranças políticas, como os senadores Dick Durbin e Tammy Duckworth, classificaram o fechamento como devastador. O sindicato UFCW Local 1546, que representa cerca de 2 mil operários, denunciou que não foi comunicado previamente, o que impediu qualquer tentativa de negociação para preservar os empregos.

Em resposta, ex-funcionários organizaram protestos em frente à fábrica e no Capitólio do Estados de Illinois, em Springfield.

FAQ: Perguntas frequentes sobre o fechamento

Quantos trabalhadores foram demitidos pela Tyson Foods em Joslin?

Mais de 2,5 mil trabalhadores foram desligados com o fechamento da unidade industrial.

Qual foi a justificativa da empresa para o fechamento?

A empresa alegou um plano de reestruturação para otimizar operações e citou a escassez histórica de animais para abate no mercado norte-americano.

Como os funcionários foram informados sobre as demissões?

O turno da manhã foi avisado no refeitório, enquanto o turno da tarde encontrou os portões da fábrica trancados ao chegar para trabalhar.

A empresa ofereceu alguma compensação financeira?

A Tyson Foods garantiu o pagamento equivalente a 36 horas semanais até outubro de 2026, embora trabalhadores e sindicatos considerem o valor insuficiente.

Houve protestos após o anúncio do encerramento?

Sim, grupos de ex-funcionários realizaram atos públicos em frente à fábrica e no Capitólio de Illinois, cobrando intervenção governamental e melhores pacotes de indenização.