Gabigol decide no fim, Santos vence Remo por 2 a 1 e emenda quarta vitória

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Segundo a Agência Estado, Publicado na CGN, Gabigol marcou aos 41 minutos do segundo tempo e definiu a vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Remo neste sábado, 19 de setembro de 2026, no Mangueirão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O resultado colocou o Santos com 38 pontos e confirmou a quarta vitória consecutiva da equipe na Série A, sequência que o clube não alcançava desde novembro de 2019.
O jogo teve desfecho agitado nos minutos finais. Rony abriu o placar aos 32 minutos, Marllon empatou aos 39 após falha do goleiro Diógenes, e, dois minutos depois, Gabriel Bontempo cobrou escanteio que resultou no desvio de cabeça de Lucas Veríssimo e no toque decisivo de Gabigol na pequena área para recolocar o Santos em vantagem.
O Remo iniciou o jogo mais propositivo e obrigou Diógenes a algumas defesas no primeiro tempo. O Santos demorou a encaixar as jogadas sem Neymar, mas cresceu na segunda etapa e chegou ao gol com Rony. Depois do empate do Remo, a reação santista foi imediata e garantiu os três pontos.
O Santos voltou a atuar sem Neymar, ausente por lesão na coxa direita, e também sem Gabriel Brazão, que ficou fora por problema no ombro e terá cirurgia. Diógenes foi o titular no gol do Santos e cometeu a saída que resultou no empate do Remo. A arbitragem foi de Wilton Pereira Sampaio (GO). Houve cartões amarelos para José Welison (Remo) e Escobar, Gabigol, Gabriel Bontempo e Luan Peres (Santos), além de cartão vermelho para Gabriel Poveda (Remo).
Com a vitória, o Santos soma 38 pontos e busca vaga na Libertadores de 2027 agora somente pelo Brasileiro, após eliminação na Copa Sul-Americana pelo Atlético-MG, segundo a fonte. O Santos volta a campo em partida atrasada da 21ª rodada contra o São Paulo, no dia 2 de outubro, às 20h, no MorumBis. O Remo, que permanece na vice-lanterna com 24 pontos, enfrenta o Grêmio no dia 7 de outubro, às 19h30, no Mangueirão.
Escalações informadas pela fonte: Remo — Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon; Picco (Jáderson), José Wlison, Zé Ricardo (Yago Pikachu) e Vitor Bueno (Alef Manga); Gabriel Taliari (Gabriel Poveda) e Galeano. Técnico: Thiago Carpini. Santos — Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique (Lima) e Arthur Melo; Gabriel Bontempo (Gabriel Menino), Rony (Caballero) e Gabigol (Thaciano). Técnico: Cuca.