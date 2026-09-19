Platense terá dois jogos com portões fechados após briga com Fluminense

Aprevide aplicou a penalidade pela invasão e tumulto nas quartas da Libertadores; Conmebol ainda não anunciou medidas, informa Agência Estádio

O Platense foi punido com a realização de dois jogos com portões fechados no Estádio Ciudad de Vicente López após os episódios de violência ocorridos na partida contra o Fluminense, válida pelas quartas de final da Libertadores, segundo a Agência Estádio, Publicado na CGN.

A decisão foi tomada pela Agência de Prevenção de Violência no Esporte (Aprevide), órgão do governo da província de Buenos Aires, que enquadrou o clube na Resolução nº 2026-176, a qual prevê restrições de público em eventos esportivos.

Sanção e partidas afetadas

segundo CGN, os jogos atingidos pela medida serão o confronto com o Newells Old Boys pelo Campeonato Argentino e o duelo contra o Estudiantes pela Copa Argentina. A sanção foi aplicada pela Aprevide e é apresentada como independente de uma eventual punição da Conmebol.

O que ocorreu após o apito final

segundo CGN da Agência Estádio, o tumulto começou depois do apito final, quando o Fluminense comemorava a classificação à semifinal da Libertadores. A confusão envolveu jogadores, integrantes das comissões técnicas e torcedores.

O lateral Guga foi ao setor onde estavam seus familiares para comemorar, gesto que foi interpretado por membros do Platense como provocação. Houve discussão entre o jogador e integrantes da comissão técnica argentina; o zagueiro Freytes tentou intervir e, conforme a fonte, chegou a haver uma tentativa de soco contra um defensor do Fluminense.

Ao mesmo tempo, torcedores do Platense invadiram o gramado, entraram no setor destinado aos visitantes e removeram uma faixa da torcida do Fluminense. Em seguida, os torcedores se dirigiram ao setor ocupado pelos brasileiros e, durante o tumulto, bancos foram arremessados do campo para a arquibancada.

Posição da Conmebol

A matéria informa que a Conmebol segue analisando os acontecimentos da partida e ainda não anunciou medidas disciplinares contra o Platense.