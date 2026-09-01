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Gaeco e PM cumprem mandados em Cascavel na Operação Arma Venalia, que tem como alvo grupo investigado por comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro

Gaeco e PM cumprem mandados em Cascavel na Operação Arma Venalia, que tem como alvo grupo investigado por comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro

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Gaeco e PM cumprem mandados em Cascavel na Operação Arma Venalia, que tem como alvo grupo investigado por comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro
Gaeco e PM cumprem mandados em Cascavel na Operação Arma Venalia, que tem como alvo grupo investigado por comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro
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O Núcleo Regional de Cascavel, no Oeste do estado, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Paraná, em conjunto com a Polícia Militar, deflagrou nesta sexta-feira, 28 de agosto, a Operação Arma Venalia. Foram cumpridas oito medidas judiciais, expedidas pelo Juízo das Garantias da comarca, visando à coleta de provas contra um grupo criminoso investigado por possível comércio ilegal de armamentos e lavagem de capitais.

Áudio do Delegado de Polícia Fernando de Carvalho Sant’Ana

Álbum com fotos e vídeos da operação

Durante a ação, as equipes policiais realizaram buscas domiciliares e pessoais em endereços de Cascavel, com o objetivo de apreender dispositivos eletrônicos, documentos financeiros e outros elementos de prova que auxiliem na elucidação dos fatos. Um dos investigados foi preso em flagrante em posse de uma pistola calibre .22. Também foram apreendidos 1.010 dólares em espécie.

Como parte das medidas cautelares decretadas pelo Judiciário para desarticular financeiramente o grupo, foi determinado o sequestro de uma frota de veículos pertencente a um dos investigados, avaliada em cerca de R$ 1 milhão. As investigações prosseguirão com a perícia de dispositivos eletrônicos apreendidos e outras providências investigativas.

Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4249

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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