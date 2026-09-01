Trump ameaça ataque maior se Irã retaliar novo bombardeio, IRGC promete resposta severa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que forças americanas estão realizando ataques contra alvos iranianos próximos ao Estreito de Ormuz, classificando as operações como “grandes e poderosas”. A ofensiva, iniciada às 13h (horário de Brasília) desta terça-feira, visa responder à tentativa do Irã de instalar minas marítimas na região e ao disparo de mísseis contra uma base militar dos EUA na Jordânia.

Em publicação na Truth Social, Trump advertiu que, caso o Irã responda aos bombardeios, será alvo de um ataque ainda mais intenso, que poderá deixar “muito pouco da República Islâmica do Irã”. A escalada preocupa a comunidade internacional, com a Embaixada dos EUA em Jerusalém alertando sobre o risco de uma “escalada imprevista” no conflito do Oriente Médio.

Ameaças e respostas militares

O porta-voz da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC), General Mohibi, respondeu às ações americanas afirmando que uma “punição severa aguarda os agressores” e que os Estados Unidos se arrependerão dos novos ataques. Ainda segundo uma fonte militar iraniana citada pela agência Tasnim, a reação das Forças Armadas do Irã será “várias vezes maior” que a ofensiva dos EUA e terá caráter “decisivo e amplo”.

Essa fonte acrescentou que qualquer agressão contra território ou interesses iranianos receberá uma resposta contundente e que instalações americanas na região sofrerão ataques rapidamente.

Detalhes da ofensiva americana

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) confirmou que a operação contra alvos da IRGC começou às 13h (de Brasília). Explosões foram reportadas em várias cidades iranianas próximas ao Estreito de Ormuz, como Bandar Abbas, Qeshm, Jask e Sirik, conforme informações da agência estatal iraniana IRNA.

Além disso, as cidades de Chabahar e Konarak foram atingidas por quatro projéteis, segundo fontes militares iranianas. O ataque americano pretende neutralizar a ameaça das minas marítimas colocadas pelo Irã e impedir novos lançamentos de mísseis contra bases americanas ou navios comerciais na região.

Contexto da tensão no Estreito de Ormuz

O Estreito de Ormuz é uma rota estratégica para o trânsito de petróleo e mercadorias, tornando-o um ponto sensível para a segurança internacional. O aumento do confronto entre os Estados Unidos e o Irã na região gera preocupação sobre possíveis consequências para o mercado global e a estabilidade política no Oriente Médio.

O cenário atual reflete uma escalada nas ações militares após acusações mútuas que alimentam tensões antigas entre Washington e Teerã.

Perguntas frequentes

Por que os Estados Unidos atacaram alvos iranianos próximos ao Estreito de Ormuz?

Os EUA afirmam que os ataques são resposta a tentativas do Irã de instalar minas marítimas no estreito e ao disparo de mísseis contra uma base militar americana na Jordânia.

Qual é a ameaça de retaliação do Irã?

A Guarda Revolucionária do Irã declarou que punições severas aguardam os Estados Unidos e afirmou que a resposta será várias vezes maior que a ofensiva americana, incluindo ataques contra bases e interesses dos EUA na região.

Como as autoridades americanas avaliam o risco de escalada do conflito?

A Embaixada dos EUA em Jerusalém alertou para o risco de uma escalada imprevisível no conflito envolvendo os Estados Unidos e o Irã, dada a recente série de ataques e retaliações mútuas.