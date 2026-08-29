Gaema de Campo Mourão promove formação sobre bem-estar animal

O Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo (Gaema) de Campo Mourão promoveu uma palestra sobre educação ambiental e bem-estar animal em Altamira do Paraná. Na quinta-feira, 20 de agosto, membros da comunidade estiveram reunidos na Casa da Cultura do município para o evento.

A ação foi conduzida pela Promotora de Justiça e Coordenadora do Gaema de Campo Mourão, Rosana Araújo de Sá Ribeiro. Ela falou sobre os direitos dos animais e sobre as obrigações legais dos tutores e do poder público, abordando inclusive os animais de rua e àqueles sob os cuidados de famílias em vulnerabilidade social.

Na ocasião, foi exibido ainda um vídeo sobre as diversas formas de maus-tratos cometidos contra cães, gatos, cavalos, aves e animais silvestres e um segundo vídeo com a história de Chiquinho, um cachorro vítima de crueldade em Campo Mourão que sobreviveu e se tornou símbolo de superação e do combate aos maus-tratos.

Ao final, ocorreu uma dinâmica direcionada a crianças e adolescentes. Foram discutidas situações do cotidiano escritas em cartões, identificando possíveis crimes de maus-tratos e negligência, fomentando o sentimento de empatia e a reflexão sobre saúde e bem-estar animal.

Estiveram presentes alunos, jovens, adultos, idosos, servidores municipais, representantes da comunidade e a Prefeita, Elza Aparecida da Silva.

Demanda municipal

A atividade educativa atende a um pedido da própria Administração de Altamira do Paraná, que esteve em reunião com a Promotoria de Justiça da comarca em julho deste ano. A palestra integra um movimento de implementar políticas públicas pelo combate à crueldade e à promoção da saúde, bem-estar e posse responsável dos animais na cidade.