Gaema encerra campanha com alunos do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais

O Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo (Gaema) de Santo Antônio da Platina promoveu na terça-feira, 30 de junho, um evento de encerramento do Projeto Mangút, voltado a ações de educação ambiental.

O Gaema de Santo Antônio da Platina, coordenado pela Promotora de Justiça Kele Cristiani Diogo Bahena, desenvolve ações de promoção da campanha há três anos, sendo que o tema central do Junho Verde 2026 consistiu em “Alimentação Sustentável” e abrangeu escolas de mais de 40 municípios, compreendidas em 5 Núcleos Regionais de Educação, sendo eles, Cornélio Procópio, Ibaiti, Jacarezinho, Telêmaco Borba e Wenceslau Braz. A ação foi desenvolvida em três etapas:

1ª Etapa – Conscientização ambiental por meio de vídeos e outras atividades educativas.

2ª Etapa – Desenvolvimento e cultivo de hortas pelos alunos.

3ª Etapa – Preparo culinário e Concurso de desenhos, poemas e redações.

O projeto contou com a parceria da Universidade Estadual do Norte do Paraná, que elaborou os vídeos de apoio para a etapa da conscientização ambiental, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IDR/PR, que ofereceu suporte técnico às escolas para o cultivo das hortas, os Núcleos Regionais de Educação citados e as Secretarias Municipais de Educação, Agricultura e Meio Ambiente, que mobilizaram as escolas e ofereceram os recursos materiais necessários para o desenvolvimento do projeto.

Prêmios – Os três melhores colocados em cada categoria, de cada Núcleo Regional de Educação, foram premiados no evento de encerramento, realizado no Parque de Exposições Alício Dias dos Reis, em Santo Antônio da Platina. Os prêmios foram oferecidos pelo setor privado, sendo a Seara a principal patrocinadora. Além dela, também colaboraram para o evento o Sicred Norte Sul, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep), a Fujita, o Grupo Alvorada e o Rotary Club.

Junho Verde – Instituída por meio da Lei Federal 14.393/2022, a campanha Junho Verde trata de fomentar atividades pela promoção da educação ambiental, preservação dos ecossistemas e seres vivos e controle da poluição. A proposta desta edição integrava o Projeto Mangút (palavra da língua indígena Krenak/Tupi-Guarani, que significa comida ou ato de comer), relacionando a alimentação saudável com a sustentabilidade.