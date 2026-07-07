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SORTEIO ESPECIAL DE DIA DOS PAISChegou a hora de presentear aquele que merece …

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SORTEIO ESPECIAL DE DIA DOS PAIS

Chegou a hora de presentear aquele que merece todo o reconhecimento! 💙
A Oliveira Perfumaria vai sortear um incrível KIT ASAD COLLECTION, com fragrâncias marcantes e sofisticadas para o melhor pai do mundo! ✨

📋 COMO PARTICIPAR:

✅ Curta esta publicação
✅ Marque 2 amigos nos comentários (não vale perfil fake, famoso ou comercial)
✅ Compartilhe esta publicação nos seus Stories e marque @oliveira.perf

🎁 Prêmio:
✨ 01 Kit Asad Collection

📅 Sorteio: 08/08/2026
📍 Resultado divulgado em nosso Instagram

🍀 Quanto mais comentários com amigos diferentes, mais chances você terá de ganhar!

⚠️ Caso o ganhador não for da cidade de Ubiratã – PR o frete fica por conta do contemplado!

Boa sorte a todos!

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Corinthia Mes

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