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SORTEIO ESPECIAL DE DIA DOS PAIS
Chegou a hora de presentear aquele que merece todo o reconhecimento! 💙
A Oliveira Perfumaria vai sortear um incrível KIT ASAD COLLECTION, com fragrâncias marcantes e sofisticadas para o melhor pai do mundo! ✨
📋 COMO PARTICIPAR:
✅ Curta esta publicação
✅ Marque 2 amigos nos comentários (não vale perfil fake, famoso ou comercial)
✅ Compartilhe esta publicação nos seus Stories e marque @oliveira.perf
🎁 Prêmio:
✨ 01 Kit Asad Collection
📅 Sorteio: 08/08/2026
📍 Resultado divulgado em nosso Instagram
🍀 Quanto mais comentários com amigos diferentes, mais chances você terá de ganhar!
⚠️ Caso o ganhador não for da cidade de Ubiratã – PR o frete fica por conta do contemplado!
Boa sorte a todos!
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