SORTEIO ESPECIAL DE DIA DOS PAIS

Chegou a hora de presentear aquele que merece todo o reconhecimento! 💙

A Oliveira Perfumaria vai sortear um incrível KIT ASAD COLLECTION, com fragrâncias marcantes e sofisticadas para o melhor pai do mundo! ✨

📋 COMO PARTICIPAR:

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🎁 Prêmio:

✨ 01 Kit Asad Collection

📅 Sorteio: 08/08/2026

📍 Resultado divulgado em nosso Instagram

🍀 Quanto mais comentários com amigos diferentes, mais chances você terá de ganhar!

⚠️ Caso o ganhador não for da cidade de Ubiratã – PR o frete fica por conta do contemplado!

Boa sorte a todos!

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