Semana deve começar fria e com chuva em São Paulo e no Rio – – Cotidiano

Após dias quentes, os termômetros vão despencar em São Paulo no início da semana. A cidade sofrerá com efeito gangorra nas temperaturas, que voltarão a subir a partir de quarta-feira (12), com previsão de muito calor.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), esta segunda-feira (10) deve ter mínima de 12°C e máxima de apenas 18°C, com possibilidade de chuva isolada.

Na terça-feira (11), o frio fica mais intenso. Com mínima prevista de 12°C, as máximas só chegarão a 15°C, com nebulosidade e chuva ao longo do dia.

O frio dará uma trégua na quarta. Os termômetros devem subir, chegando aos 27°C, mas ainda com a manhã fria, na casa dos 14°C, de acordo com o Inmet.

Na quinta (13), o calor se consolida e as máximas vão a 33°C. Não há previsão de chuva e a umidade do ar pode ficar em 30%, bem abaixo dos 60% recomendados pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

Região Sul terá mais chuvas

Após a passagem de um ciclone que deixou um morto e um rastro de destruição, a região Sul terá mais uma semana de chuvas.

Há previsão de pancadas isoladas no Paraná e em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, além de chuva, poderá ocorrer geada no sul do estado.

Em Porto Alegre, as mínimas devem cair a 5°C na terça, diz mais frio da semana, segundo o Inmet.