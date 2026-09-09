Google anuncia investimento de €13bn na infraestrutura de IA da Finlândia e compra até 50% da energia de usina nuclear

Pacote inclui três novos data centres, expansão de Hamina e contrato de 22 anos com Fortum para comprar até 50% da produção de Loviisa, segundo a BBC

O Google anunciou um investimento de €13bn na infraestrutura de inteligência artificial na Finlândia, que inclui a construção de três novos data centres, a expansão de um site existente e apoio a projetos de energia, informou a BBC.

O que está previsto no pacote

Segundo a BBC, o investimento financiará três novos centros de dados em Kajaani, Muhos e Vaala, além da ampliação da instalação que o Google já mantém em Hamina — inaugurada após a conversão de uma antiga fábrica de papel em 2009.

A infraestrutura foi descrita pela empresa como destinada a suportar produtos e serviços como o chatbot Gemini, Search, Maps e YouTube. O pacote também cobre “projetos de energia limpa, e fundos dedicados à natureza e à comunidade” para apoiar biodiversidade local, educação, pesquisa e desenvolvimento de força de trabalho, conforme relatado.

Emprego, cronograma e previsões divulgadas

De acordo com informações citadas pela BBC a partir do Google, a construção deve ocorrer em 2027 e 2028

Reações e contexto energético

Como contexto, a BBC lembra que, no mesmo período, o TikTok anunciou um investimento de $1bn para construir um data centre em Kouvola, e que a Finlândia tem sido apontada como atraente para centros de dados devido ao clima frio, à matriz de baixa emissão de carbono e à rede elétrica relativamente pouco congestionada.