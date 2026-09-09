Homem é preso após agredir esposa grávida com socos e mordidas durante discussão no Paraná

O caso de agressão contra uma mulher grávida foi registrado na região do Vale do Ivaí, no Paraná, mobilizando as autoridades locais em busca do suspeito.

Uma mulher grávida denunciou ter sido alvo de agressões físicas cometidas pelo próprio marido durante uma discussão em Jardim Alegre, no Norte do Paraná. Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, o caso aconteceu na residência do casal.

A vítima relatou às autoridades que o marido teria chegado em casa sob efeito de álcool durante a madrugada. A discussão que culminou nas agressões teve início por volta das 7h da manhã da última terça-feira (8).

De acordo com o relato registrado pela Polícia Militar, o homem teria desferido socos em diversas partes do corpo da mulher, além de ter desferido uma mordida no rosto dela. A situação escalou rapidamente dentro da residência do casal.

Detalhes da violência e tentativa de defesa

A mulher informou aos policiais que, diante da agressividade do companheiro, tentou se defender utilizando uma faca. Contudo, o homem conseguiu desarmá-la e tentou fugir do local utilizando uma motocicleta.

Na tentativa de impedir que o marido saísse, a vítima derrubou a moto. Foi nesse momento, segundo o registro Polícia, que o agressor voltou a atacá-la com socos na região das costelas, no peito e novamente no rosto.

Atendimento médico e buscas pelo suspeito

Após as agressões, a mulher buscou auxílio e foi encaminhada ao Hospital Municipal de Jardim Alegre. A equipe médica prestou o atendimento necessário e realizou o registro oficial das lesões sofridas pela gestante.

Com as informações sobre o ocorrido, a Polícia Militar iniciou as diligências para localizar o suspeito. Inicialmente, ele não foi encontrado, mas a busca continuou ao longo do dia com o apoio de informações colhidas pelas autoridades.

Prisão em Lidianópolis

A captura do homem ocorreu durante a noite, quando os policiais localizaram o paradeiro dele em um hotel situado na região de Porto Ubá, no município de Lidianópolis. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã.

O caso, que envolve violência contra uma gestante, segue sob investigação das autoridades competentes para a apuração dos fatos e a aplicação das medidas judiciais cabíveis diante da gravidade da denúncia.

Perguntas Frequentes

Onde ocorreram as agressões contra a grávida? As agressões aconteceram em uma residência no município de Jardim Alegre, na região do Vale do Ivaí, no Paraná.

Como o suspeito foi localizado pela polícia? Após buscas iniciais, os policiais receberam informações sobre o paradeiro do homem e o localizaram em um hotel na região de Porto Ubá, em Lidianópolis.

Qual foi a motivação apontada pela vítima? A vítima relatou que houve uma discussão com o marido, que teria chegado em casa embriagado durante a madrugada, resultando no episódio de violência física.

A vítima precisou de atendimento médico? Sim, a mulher foi encaminhada ao Hospital Municipal de Jardim Alegre para receber atendimento médico e registrar as lesões causadas pelos socos e pela mordida.

Qual o status do caso agora? O homem foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ivaiporã, onde o caso segue sendo investigado pelas autoridades.