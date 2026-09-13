Pato-de-cabeça-branca: conheça a ave que exibe um bico azul impressionante e uma cauda curiosa

O pato-de-cabeça-branca chama atenção em áreas úmidas com seu bico azul brilhante e rituais de cortejo que envolvem movimentos complexos na água

O pato-de-cabeça-branca possui uma característica que, embora não seja a que dá nome à espécie, é a que mais atrai olhares durante o período reprodutivo. Conforme informação divulgada pela Banda B, os machos desenvolvem um bico azul-celeste intenso que funciona como um sinal visual fundamental para atrair as fêmeas.

Essa coloração vibrante é resultado de alterações hormonais que modificam a estrutura da queratina no bico. Após o ciclo de reprodução, o azul desaparece e o bico retorna à sua tonalidade acinzentada original. O comportamento da ave faz parte de um ritual elaborado, onde o bico azul é visto como um sinal de virilidade.

Além do bico, o pato-de-cabeça-branca utiliza sua cauda rígida e longa, que lembra uma pequena vassoura de palha, para realizar exibições aquáticas. Os machos nadam de lado, inflam o pescoço e produzem bolhas com o bico, movimentando as penas de forma estratégica para conquistar suas parceiras.

Histórico de sobrevivência e recuperação populacional

A espécie enfrentou um declínio severo na Espanha, chegando ao final da década de 1970 com apenas 22 indivíduos conhecidos. Graças a campanhas de proteção e gestão hídrica, a população espanhola conseguiu se recuperar, atingindo cerca de 2.500 indivíduos.

Desafios atuais e ameaças à espécie

Apesar da recuperação, o pato-de-cabeça-branca permanece em risco global. A perda de habitat devido às mudanças climáticas, a contaminação da água e a seca são ameaças constantes.

Perguntas frequentes sobre o pato-de-cabeça-branca

Por que o bico do pato-de-cabeça-branca fica azul?

O bico fica azul devido a mudanças hormonais durante a época de reprodução, que alteram a estrutura da queratina externa. A cor funciona como um indicador de virilidade para as fêmeas.

O bico permanece azul o ano todo?

Não, o bico azul é temporário. Após o período de acasalamento, a cor desaparece e o bico retorna à coloração acinzentada comum.

Qual a função da cauda rígida dessa ave?

A cauda é usada durante o cortejo como uma ferramenta de exibição. O macho a movimenta como leques ou remos para atrair a atenção e impressionar as fêmeas.

A espécie ainda está ameaçada de extinção?

Sim, a espécie continua ameaçada globalmente pela perda de áreas úmidas, poluição e pela escassez de água causada por secas mais frequentes.

O que foi o problema com o pato-de-rabo-alçado?

O pato-de-rabo-alçado, uma espécie invasora, começou a competir por fêmeas com o pato-de-cabeça-branca na Espanha, criando híbridos férteis que ameaçavam a linhagem genética nativa.