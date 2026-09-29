Governador do Tennessee rejeita clemência e mantém execução de Christa Pike

Bill Lee negou clemência a Christa Pike, cuja execução por injeção letal está marcada para 30 de setembro; defesa recorre ao Supreme dos EUA.

O governador do Tennessee, Bill Lee, negou o pedido de clemência da condenada à morte Christa Pike, cuja execução por injeção letal está agendada para 30 de setembro, informou a BBC em 28 de setembro de 2026. A defesa de Pike apresentou um recurso ao Supreme Tribunal dos Estados Unidos esperando um adiamento de última hora.

Detalhes do crime e da condenação

Christa Pike, atualmente com 50 anos, tinha 18 quando, segundo as informações divulgadas, ela e o então namorado espancaram, torturaram e assassinaram Colleen Slemmer, de 19 anos, encontrada com um pentagrama cortado no peito. Um ano depois do crime, Pike foi condenada por homicídio em primeiro grau e sentenciada à morte; o então namorado, Tadaryl Shipp, tinha 17 anos na época e recebeu pena de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional.

O Tennessee Department of Corrections informou que, na época de sua entrada no sistema prisional, Pike, com 21 anos, era a pessoa mais jovem no corredor da morte do estado.

Argumentos da defesa e reação

Os advogados de Pike destacaram que ela tem histórico documentado de abuso sexual na infância, abandono e negligência, e afirmaram que, se o caso fosse julgado hoje, a pena de morte não seria imposta a uma pessoa que tinha 18 anos no momento do crime. Em comunicado, os defensores afirmaram que “a jovem de 18 anos que sofria de doença mental grave e trauma quase debilitante não existe mais” e descreveram Pike como “uma mulher de 50 anos arrependida” que coopera com tratamento e auxilia outras presas.

Os advogados Stephen Ferrell, Kelly Gleason e Randy Spivey disseram que a decisão do governador “deixa questões vitais sobre o protocolo de execução do Tennessee sem resposta” e afirmaram que o estado estaria em “posição singular” ao executar, na era moderna, alguém que era adolescente na época do crime. Eles também argumentaram que ciência e sistema jurídico indicam que o cérebro de uma pessoa de 18 anos não é equivalente ao de um adulto.

Em resposta, o governador Bill Lee afirmou, em declaração citada pela BBC, que após “cuidadosa consideração” e revisão completa do caso ele manteve a sentença do Estado e não pretende intervir.

Vítima e contexto

A mãe de Colleen Slemmer declarou que quer que a execução ocorra para que sua filha “finalmente possa descansar”, conforme publicado pela BBC. A matéria observa ainda que, se a execução for realizada, Pike seria a primeira mulher executada no Tennessee em mais de 200 anos; desde a década de 1970, 18 mulheres foram executadas nos Estados Unidos, em comparação com 1.663 homens, segundo a BBC.

Próximos passos

Além do pedido de clemência negado pelo governador, a defesa de Pike recorreu ao Supreme Tribunal dos EUA na tentativa de um adiamento. A execução segue programada para 30 de setembro até que haja uma intervenção judicial que determine o contrário.