Grupo de 20 fica à deriva no mar da Barra da Tijuca e é resgatado pelos bombeiros

Um grupo de 20 pessoas, com idades entre 20 e 67 anos, ficou à deriva no mar próximo à Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, neste domingo (30). O incidente ocorreu devido a uma mudança repentina na direção do vento, que afastou o grupo da rota inicial destinada às Ilhas Tijucas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, parte do grupo estava em cinco pranchas de stand up paddle, enquanto outras pessoas nadavam. A corrente e o vento levaram os participantes para longe do previsto, rumo ao bairro vizinho São Conrado, dificultando o retorno.

Resgate e condições dos resgatados

Ao perceberem que estavam muito distantes da faixa de areia, os integrantes acionaram o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. As equipes utilizaram jet skis para realizar o resgate e conseguiram levar todos de volta com segurança.

Após o salvamento, o grupo foi submetido a avaliações médicas e foi constatado que nenhum precisou de encaminhamento para unidades hospitalares, estando todos em boas condições de saúde, conforme informado pela corporação.

Condições climáticas e alerta meteorológico

De acordo com o sistema Alerta Rio da Prefeitura, ventos fortes foram registrados na manhã do domingo na estação Forte de Copacabana, zona sul do Rio, e ventos moderados nas estações da Marambaia e Vila Militar, na zona oeste.

Para a segunda-feira (31), a previsão indicava nebulosidade variável sem chuva na capital. Entretanto, uma frente fria anunciada para o início da semana seguinte deveria trazer chuvas moderadas a fortes acompanhadas de raios entre a tarde de terça-feira (1º) e a madrugada de quarta-feira (2), além da queda nas temperaturas.