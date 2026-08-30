Temporais causam queda de árvores, danos em casas e falta de energia em cidades do Paraná

Na tarde deste domingo (30), temporais provocaram vários estragos em diferentes cidades do Paraná, com quedas de árvores, danos a residências e falta de energia elétrica para milhares de clientes. Segundo informações da Companhia Paranaense de Energia (Copel) e do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a intensidade das chuvas e ventos gerou situações de emergência na rede elétrica e afetou várias regiões do estado.

De acordo com a Copel, cerca de 20 mil clientes ficaram sem energia elétrica até as 14h30, com 506 ocorrências de emergência registradas. O Simepar confirmou volumes superiores a 10 milímetros de chuva em mais de 30 cidades, com registros pontuais que ultrapassaram os 50 milímetros em algumas localidades.

Estragos e prejuízos em cidades atingidas

Na cidade de Cascavel, localizada no Oeste do Paraná, o vento derrubou árvores com raízes, causou danos em imóveis e arrancou a cobertura de ao menos uma casa. Parte da cobertura foi levada pelo vento e ficou presa à fiação de postes próximos.

Em Pinhão, região de Guarapuava, foram registrados fenômenos de granizo que afetaram sete comunidades, segundo os bombeiros. A Defesa Civil local relatou que mais de 120 residências sofreram prejuízos devido à chuva e granizo.

Volumes de chuva registrados por cidades

Os registros pluviométricos apontaram volumes pronunciados em diversas cidades paranaenses, incluindo:

Curitiba: 29 mm

Lapa – São Bento: 35 mm

Pinhão – Foz do Areia: 44,6 mm

São Mateus do Sul – Fluviópolis: 52,8 mm

Palmas: 45,6 mm

União da Vitória: 48 mm

Porto Vitória: 45,8 mm

General Carneiro – Jangada: 43,6 mm

Outras cidades, como Guarapuava, Cascavel, Francisco Beltrão e Toledo também registraram volumes significativos acima de 10 mm, o que agravou os impactos dos temporais.

Resposta das autoridades e acompanhamento

A Defesa Civil e os órgãos de emergência continuam monitorando as condições do tempo e os danos em várias regiões. A Copel mantém equipes mobilizadas para restabelecer a energia o mais rápido possível nas áreas afetadas. A população é recomendada a ficar atenta aos boletins meteorológicos e adotar medidas de segurança em caso de novos eventos climáticos.

Perguntas frequentes

Quais cidades do Paraná foram mais afetadas pelos temporais?

Cidades como Cascavel, Pinhão, Guarapuava, União da Vitória, Palmas e São Mateus do Sul tiveram registros significativos de chuva, ventos fortes, quedas de árvores e danos em imóveis.

Quantos clientes ficaram sem energia por causa das tempestades?

Até as 14h30 deste domingo (30), cerca de 20 mil clientes da Copel estavam sem energia elétrica, em decorrência das emergências provocadas pelo temporal.

Houve registros de chuva de granizo no estado?

Sim, especialmente na cidade de Pinhão e seus arredores, onde o Corpo de Bombeiros informou que sete comunidades foram atingidas, ocasionando danos em mais de 120 casas.