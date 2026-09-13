Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Uma nova proposta em tramitação na Câmara dos Deputados pretende definir diretrizes rígidas para o atendimento de cães e gatos em situações de urgência e emergência. O objetivo é assegurar que animais em risco recebam o suporte necessário para preservar sua vida e integridade física.
A iniciativa, de autoria da deputada Renilce Nicodemos (MDB-PA), estabelece que os estabelecimentos veterinários devem realizar uma avaliação inicial do animal.
Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a proposta também prevê que os tutores sejam devidamente informados sobre os procedimentos realizados. O texto busca criar um padrão de atendimento que priorize o bem-estar animal em momentos críticos.
O texto do projeto diferencia claramente os conceitos de urgência e emergência. A urgência é caracterizada por situações que exigem atendimento oportuno para evitar que o quadro de saúde piore, enquanto a emergência envolve risco iminente de morte ou sofrimento intenso.
A justificativa da proposta cita diversos exemplos que se enquadram nessas categorias, como casos de atropelamentos, hemorragias, intoxicações, convulsões, traumas e obstruções. Nesses cenários, a clínica seria obrigada a agir tecnicamente para preservar o animal.
O projeto reconhece as limitações técnicas e estruturais de cada unidade de saúde. Caso uma clínica não disponha dos recursos necessários para tratar um caso complexo, o responsável pelo animal deve ser informado sobre a necessidade de transferência.
Nessa situação, o estabelecimento deve fornecer todas as informações Clínica e o histórico do paciente para o local de destino. A ideia é garantir a continuidade do cuidado, reduzindo riscos evitáveis e assegurando uma transferência segura para o animal.
As Clínica deverão manter um registro Clínica detalhado de cada atendimento realizado. Isso inclui a identificação do animal, o horário, os procedimentos feitos, as medicações administradas, os exames solicitados e o nome do profissional responsável pelo caso.
Além disso, o tutor terá direito a informações claras sobre os riscos, as alternativas de tratamento e os cuidados posteriores. O projeto ressalta que essa comunicação não pode, em hipótese alguma, atrasar os socorros imediatos necessários para salvar a vida do pet.
É importante destacar que a proposta não institui o atendimento veterinário gratuito, nem obriga o poder público a criar novas unidades de atendimento. O foco é a regulamentação do serviço privado já existente em caráter de emergência.
Caso seja aprovado, o projeto estabelece um prazo de 180 dias para que as Clínica se adaptem às novas regras. O descumprimento das normas poderá resultar em sanções administrativas, civis e penais conforme a legislação brasileira vigente.
O projeto obriga Clínica a oferecerem atendimento gratuito? Não, a proposta não cria atendimento veterinário gratuito e não obriga o poder público a abrir novas unidades.
O que acontece se a clínica não tiver estrutura para o caso? O estabelecimento deve informar o tutor sobre a limitação técnica e realizar o encaminhamento seguro do animal, repassando todo o histórico Clínica.
Quais situações são consideradas emergência pelo projeto? Casos que envolvem sofrimento intenso ou risco iminente de morte, como atropelamentos, hemorragias, convulsões, traumas, intoxicações e obstruções.
O projeto já está valendo? Não, a proposta ainda precisa passar por todo o processo legislativo na Câmara dos Deputados antes de se tornar lei.
Qual o prazo de adaptação previsto? Se aprovada, a lei entrará em vigor 180 dias após a sua publicação oficial, dando tempo para que os estabelecimentos se organizem.