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"He perdido a 26 familiares y no lloraré hasta que encuentre los restos de todos": los venezolanos que aún buscan entre los escombros un mes después de los terremotos

“He perdido a 26 familiares y no lloraré hasta que encuentre los restos de todos”: los venezolanos que aún buscan entre los escombros un mes después de los terremotos

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"He perdido a 26 familiares y no lloraré hasta que encuentre los restos de todos": los venezolanos que aún buscan entre los escombros un mes después de los terremotos
Pie de foto, Víctor Calderón perdió a 26 miembros de su familia en el terremoto y aún intenta encontrar algunos de sus cuerpos.

Pie de foto, Víctor Calderón perdió a 26 miembros de su familia en el terremoto y aún intenta encontrar algunos de sus cuerpos.

El peor día de la vida de Víctor Calderón, hace exactamente un mes, transcurrió mientras estaba en alta mar.

Cuando dos potentes terremotos devastaron la costa norte de Venezuela, el pescador de 49 años llevaba 18 días en un barco, y le informaron por radio que el edificio en el que vivía con su familia se había derrumbado.

Cuando regresó a la orilla, se encontró con que 26 miembros de su familia habían desaparecido.

Entre ellos se encuentran sus hermanas, sobrinos, sobrinos-nietos y nueve primos. Sus edades oscilaban entre los 2 y los setenta y tantos años.

“Es algo terrible, terrible”, dice mientras se esfuerza por encontrar las palabras.

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