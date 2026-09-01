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Imagem que representa Helinho Pimentel idealizador Pedreira Paulo Leminski em Curitiba

Helinho Pimentel, idealizador da Pedreira Paulo Leminski, morre aos 70 anos em Curitiba

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Imagem que representa Helinho Pimentel idealizador Pedreira Paulo Leminski em Curitiba
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Helinho Pimentel, figura central na cena cultural de Curitiba e um dos idealizadores da Pedreira Paulo Leminski, morreu aos 70 anos no domingo (30). Ele estava internado no Hospital São Vicente e faleceu em decorrência de uma pneumonia.

Com mais de cinco décadas dedicadas à música e à cultura local, Helinho marcou sua trajetória também como radialista na Rádio Mundo Livre FM. Além disso, contribuiu diretamente para a realização de grandes shows e festivais na capital paranaense, fortalecendo o cenário artístico da região.

Legado cultural e homenagens

Entre suas iniciativas, destaca-se a criação da Rua da Música, inaugurada há um ano e que reforça o compromisso de Helinho com a promoção cultural em Curitiba. O velório acontece nesta segunda-feira (31), na Ópera de Arame, com início e término previstos até as 19h.

Ele deixa esposa, quatro filhos e quatro netos.

Luto oficial em Curitiba

Em reconhecimento à sua relevante contribuição para a cultura local, o prefeito Eduardo Pimentel decretou luto oficial na cidade, manifestando condolências e respeito à memória de Helinho Pimentel.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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