Líbano e Israel agendam nova rodada de negociações diretas para outubro

Negociadores se reunirão em Roma com mediação dos EUA; Departamento de Estado informou encontro entre embaixadores em Washington

O Líbano e Israel vão realizar uma nova rodada de conversas diretas em outubro, segundo CGN da Agência Estado Publicado pela CGN. Negociadores estão programados para se reunir em Roma com mediação dos Estados Unidos.

O Departamento de Estado dos EUA informou que os embaixadores do Líbano e de Israel nos Estados Unidos se encontrarão na sede do órgão em Washington na próxima semana para discutir os desenvolvimentos em curso e a continuação da implementação do acordo-quadro alcançado em junho.

Próxima rodada e adiamento anterior

A rodada prevista para este mês foi adiada sem explicação, diz a reportagem. A nova reunião em Roma está marcada para outubro, sem data específica divulgada pela fonte.

Reunião entre embaixadores em Washington

Segundo o Departamento de Estado dos EUA, os embaixadores libanês e israelense se reunirão na sede do órgão em Washington na próxima semana. O encontro tem o objetivo de tratar os desenvolvimentos recentes e acompanhar a implementação do acordo-quadro firmado em junho, segundo CGN.

Histórico das negociações

segundo CGN da Agência Estado, Líbano e Israel já realizaram sete rodadas de conversas em Washington e Roma nos últimos meses em busca de formas de reduzir os combates entre forças israelenses e o grupo Hezbollah, baseado no Líbano. A matéria também registra que o presidente libanês fez uma rara visita a uma cidade do sul no sábado, perto de uma colina estratégica capturada por Israel.