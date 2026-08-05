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🔥🍢 HOJE É DIA DE ESPETINHO! 🍺🔥
Espetinho no ponto certo e chopp trincando de gelado 🤤
Perfeito pra reunir a galera, dar risada e curtir aquela resenha que a gente merece!
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📍 Avenida Brasil
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👉 Vem pro Espetinho do Marquinho! 🍻🔥
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