Caminhão com mais de uma tonelada de maconha vindo do Paraguai é interceptado em São José dos Pinhais e sete pessoas são presas

Ação rápida da Guarda Municipal de São José dos Pinhais interrompe esquema de tráfico interestadual com apreensão recorde e sete detidos em flagrante

Uma operação da Guarda Municipal de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, resultou na apreensão de mais de uma tonelada de maconha e na prisão de sete pessoas na manhã desta segunda-feira, 14 de setembro de 2026. A ação ocorreu em um barracão localizado na Rua Augusto da Cruz.

O caminhão, que transportava a droga escondida sob uma carga de soja, teria vindo diretamente do Paraguai, atravessando a região de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, até chegar ao destino final na Grande Curitiba. Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, o motorista do veículo, de nacionalidade Paraguai, receberia o valor de R$ 15 mil pelo transporte do entorpecente.

O flagrante foi possível após o recebimento de uma denúncia anônima que alertava sobre um esquema de transbordo de drogas no local. Ao chegarem ao endereço, as equipes da Guarda Municipal encontraram seis suspeitos aguardando a chegada do caminhão, que foi interceptado logo em seguida com o material ilícito, inclusive na cabine do motorista.

Detalhes da operação e prejuízo ao tráfico

Segundo o guarda municipal Jacomel, os suspeitos presentes no pátio tentaram fugir ao perceber a chegada das viaturas, mas foram rapidamente abordados. O agente destacou que a apreensão representa um golpe financeiro significativo para as organizações criminosas envolvidas no transporte da carga.

Embora a origem da carga de soja que acompanhava a maconha ainda seja desconhecida pelas autoridades, o impacto da operação foi classificado como milionário. A carga de entorpecentes foi apreendida e encaminhada à delegacia junto com os sete detidos, que agora estão à disposição da Polícia Civil do Paraná, responsável pela condução das investigações.

Importância das denúncias da população

As autoridades reforçaram que o sucesso desta operação foi diretamente influenciado pela colaboração da comunidade. O canal de denúncias da Guarda Municipal de São José dos Pinhais permanece disponível para que Cidadão informem sobre atitudes suspeitas que possam levar a novas apreensões.

Perguntas frequentes sobre o caso

Quantas pessoas foram presas durante a operação? Foram presas sete pessoas em flagrante, incluindo o motorista do caminhão.

Qual era a origem da droga apreendida? De acordo com a Guarda Municipal, o caminhão transportando a maconha teria saído do Paraguai e passado pela região de Foz do Iguaçu.

Como a droga estava escondida? O entorpecente estava sendo transportado no caminhão, que também carregava uma carga de soja, além de haver porções da droga escondidas na cabine do veículo.

Qual o valor que o motorista receberia pelo transporte? Segundo informações apuradas, o motorista, de nacionalidade Paraguai, receberia R$ 15 mil para realizar o transporte da carga ilícita.

Quais são os canais oficiais para denúncias em São José dos Pinhais? As denúncias podem ser feitas pelo telefone 153, pelo 0800 153 0800 ou pelo aplicativo 153 Cidadão.