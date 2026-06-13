Homem condenado a 53 anos por estupro de vulnerável é preso

A Polícia Civil do Mato Grosso prendeu nesta sexta-feira (12) um homem de 58 anos condenado a 53 anos e quatro meses de prisão por estupro de vulnerável. Ele era considerado um dos principais foragidos da região oeste do estado e foi localizado em Conquista D’Oeste após um trabalho de inteligência da polícia.

O caso teve início em julho de 2013, quando a mãe da vítima procurou a Delegacia de Pontes e Lacerda. Na época, ela descobriu que a filha, então com 15 anos, estava grávida. A investigação revelou que os abusos começaram quando a menina tinha apenas 7 anos e eram cometidos de forma contínua pelo padrasto.

Segundo a polícia, o homem usava ameaças de morte contra a enteada e a mãe dela para impedir que os abusos fossem denunciados. Os exames médicos e os depoimentos confirmaram a gravidade dos crimes.

Desde a condenação definitiva, o suspeito estava foragido e era alvo de buscas constantes pelas autoridades. Segundo o delegado Gabriel Chadud, a prisão em Conquista D’Oeste, a cerca de 89 km do local onde os crimes ocorreram, encerra o ciclo de buscas e garante o início da pena em regime fechado.

Após ser detido, o homem passou por exames de corpo de delito e foi levado diretamente para uma unidade prisional do estado, onde vai cumprir a sentença estabelecida pela Justiça.

Fonte: Repórter MT