Seleção dos EUA conta com presença de filho de ex-presidente; saiba quem é







Timothy Weah durante amistoso entre Estados Unidos e Alemanha; atacante é filho de George Weah, ex-melhor jogador do mundo e ex-presidente da Libéria. Foto: Michael Miller/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images

A seleção dos Estados Unidos conta para esta Copa do Mundo com o atacante Timothy Weah, filho de George Weah, uma das figuras mais emblemáticas da história do futebol africano. O pai dele foi eleito o melhor jogador do mundo em 1995, tornando-se até hoje o único africano a conquistar a Bola de Ouro. Após encerrar a carreira, ingressou na política e ocupou a Presidência da Libéria entre 2018 e 2024.

Timothy nasceu em Nova York, quando o pai ainda atuava no futebol europeu, e optou por defender os Estados Unidos, embora também pudesse representar Libéria, Jamaica e França. O atacante afirmou que a escolha pela seleção americana foi natural, por ter crescido no país e desenvolvido toda a sua formação esportiva no sistema do futebol dos EUA.

A trajetória do camisa 21 tem um significado especial para a família. Apesar de ter sido um dos maiores jogadores de sua geração, George Weah nunca disputou uma Copa do Mundo, já que a Libéria jamais conseguiu se classificar para o torneio durante sua carreira. Coube ao filho realizar esse sonho familiar ao representar os Estados Unidos nos Mundiais.

Aos 26 anos, Timothy construiu sua própria carreira em clubes como Paris Saint-Germain, Lille OSC e Juventus FC, e representará a geração americana que disputa a Copa do Mundo de 2026 em casa.