Rodrigo Faro ganha força como possível sucessor de Serginho Groisman no Altas Horas

O nome de Rodrigo Faro voltou a ganhar força nos bastidores da Globo como possível sucessor de Serginho Groisman no comando do Altas Horas. Embora a emissora ainda não tenha oficializado qualquer mudança, fontes ligadas ao mercado de televisão apontam que o apresentador é um dos favoritos para assumir a atração no futuro.

Os rumores aumentaram depois que Faro passou a frequentar os estúdios da Globo com mais regularidade desde sua saída da Record. A avaliação interna, segundo publicações de bastidores, é que ele reúne características importantes para um programa de auditório: experiência em apresentações ao vivo, facilidade para conduzir entrevistas, bom relacionamento com o mercado publicitário e forte apelo popular.

A ideia seria manter a identidade do Altas Horas e, ao mesmo tempo, atrair novos públicos para as noites de sábado. Nos bastidores, também circula a informação de que Faro e executivos da emissora mantêm conversas frequentes, mas ainda sem definição sobre um eventual projeto.