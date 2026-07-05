Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Rodrigo Faro ganha força como possível sucessor de Serginho Groisman no Altas Horas

Rodrigo Faro ganha força como possível sucessor de Serginho Groisman no Altas Horas

  • Read Time1 min

Share your love

Rodrigo Faro ganha força como possível sucessor de Serginho Groisman no Altas Horas
Rodrigo Faro ganha força como possível sucessor de Serginho Groisman no Altas Horas

O nome de Rodrigo Faro voltou a ganhar força nos bastidores da Globo como possível sucessor de Serginho Groisman no comando do Altas Horas. Embora a emissora ainda não tenha oficializado qualquer mudança, fontes ligadas ao mercado de televisão apontam que o apresentador é um dos favoritos para assumir a atração no futuro.

Os rumores aumentaram depois que Faro passou a frequentar os estúdios da Globo com mais regularidade desde sua saída da Record. A avaliação interna, segundo publicações de bastidores, é que ele reúne características importantes para um programa de auditório: experiência em apresentações ao vivo, facilidade para conduzir entrevistas, bom relacionamento com o mercado publicitário e forte apelo popular.

A ideia seria manter a identidade do Altas Horas e, ao mesmo tempo, atrair novos públicos para as noites de sábado. Nos bastidores, também circula a informação de que Faro e executivos da emissora mantêm conversas frequentes, mas ainda sem definição sobre um eventual projeto.

Apesar das especulações, Serginho Groisman continua à frente da atração e não deve deixar o programa tão cedo. O apresentador tem contrato com a Globo até 2027, e não há confirmação oficial sobre uma troca no comando do Altas Horas.

Mais Notícias

Home Page – Início

Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados